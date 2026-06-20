صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

روز دهم جام جهانی با نبرد تمام عیار اروپایی؛ آلمان به دنبال بازپس‌گیری رکورد از برزیل

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به دهمین روز خود رسیده و دیدارهای گروه E و F در شهرهای هیوستون و کانزاس‌سیتی آمریکا، تورنتوی کانادا و گوادالوپ مکزیک دنبال می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۴۸
| |
873 بازدید

روز دهم جام جهانی با نبرد تمام عیار اروپایی؛ آلمان به دنبال بازپس‌گیری رکورد از برزیل

هلند و سوئد پس از عملکرد فنی فوق‌العاده‌ای که در بازی دور اول خود داشتند در روز دهم جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دهمین روز از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا تقابل‌های جذابی شکل خواهد گرفت که چهار شهر مختلف این سه کشور میزبان چهار دیدار در دو گروه E و F خواهند بود

در گروه E که آلمان با شروعی شگفت‌انگیز وارد جام شد، حالا باید با ساحل عاج تقابل کند. مانشافت در بازی نخست خود ۷ بر یک کوراسائو را شکست داد و از نظر آمار گل زده به رکوردی تازه دست یافت و با ۲۳۹ گل زده از برزیل با ۲۳۸ گل زده عبور کرد. با این حال پیروزی شب گذشته برزیل مقابل هائیتی با نتیجه ۳ بر یک بار دیگر جای دو تیم را تغییر داد و حالا سلسائو با ۲۴۱ گل جای آلمان را گرفته است. هرچند بعید است که شاگردان ناگلسمان در این دیدار به دنبال رکورد باشند، اما همین تقابل غیرمستقیم آلمان و برزیل هم جام را جذاب خواهد کرد. دیگر دیدار این گروه هم میان دو تیم اکوادور و کوراسائو برگزار خواهد شد که هر دو در بازی نخست بازنده بودند.

در گروه F اما باید شاهد یک تقابل بسیار جذاب باشیم؛ نبرد تمام عیار اروپایی میان هلند و سوئدی که در روز اول هم قدرتمند شروع کردند. با این حال هلند با سد محکمی به نام ژاپن برخورد و دو بار پیروزی را با تساوی عوض کرد و در نهایت به یک امتیاز رسید، اما سوئد ۵ بر یک تونس را شکست داد و این نتیجه منجر به اخراج صبری لاموشی از هدایت تیم آفریقایی شد. حالا این دو تیم اروپایی با عملکرد فنی فوق‌العاده خود در بازی اول، باید با هم دوئل کنند که کار هلند به دلیل اختلاف امتیاز و از نظر روانی کمی سخت‌تر است.

روز دهم جام جهانی با نبرد تمام عیار اروپایی؛ آلمان به دنبال بازپس‌گیری رکورد از برزیل

دیگر دیدار گروه F هم با تقابل ژاپن و تونس همراه خواهد بود. ژاپن که خود را از فوتبال آسیا جدا کرده و عملکردش در جام‌های جهانی قبلی هم تحسین برانگیز بوده حالا با تونسی رقابت خواهد کرد که هروه رنار هدایت آن را برعهده گرفته و شاید این شوک به نماینده آفریقا بتواند کار را برای ژاپن دشوار کند.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز دهم جام جهانی به شرح زیر است:

نکته: تمامی بازی‌ها به وقت محلی در روز شنبه برگزار می‌شود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، برنامه بازی‌ها در دو روز شنبه و یکشنبه است.

شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)

  • هلند - سوئد (گروه F) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون (ساعت ۱۲ به وقت محلی)
  • آلمان - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو (ساعت ۱۶ به وقت محلی)

یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)

  • اکوادور - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی (ساعت ۱۹ به وقت محلی)
  • تونس - ژاپن (گروه F) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ (ساعت ۲۲ به وقت محلی)
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروه E گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا جام جهانی آمریکا تیم ملی آلمان آلمان تیم ملی کوراسائو کوراسائو تیم ملی اکوادور اکوادور تیم ملی ساحل عاج ساحل عاج تیم ملی هلند هلند تیم ملی سوئد سوئد تیم ملی ژاپن ژاپن تیم ملی تونس تونس تابناک ورزشی
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برنامه کامل گروه F جام جهانی ۲۰۲۶؛ تله سامورایی‌ها در دشت لاله‌ها برای مرگ خاموش
عبور آلمان از رکورد برزیل در جام جهانی؛ گل تاریخی کای هاورتس برای مانشافت
آلمان بلای برزیل را سر کوراسائو درآورد/ خط و نشان ناگلسمان برای جام
برتری ساحل عاج مقابل اکوادور در دقیقه ۹۰
خلاصه بازی ساحل عاج 1 - اکوادور 0
ژاپن لاله‌ها را واژگون کرد؛ شکست ناپذیری آسیایی‌ها این بار مقابل هلند
برنامه کامل گروه E جام جهانی ۲۰۲۶؛ فرصتی دوباره برای آلمان با تیمی عجیب!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۲۷ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n5g
tabnak.ir/005n5g