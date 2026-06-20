روز دهم جام جهانی با نبرد تمام عیار اروپایی؛ آلمان به دنبال بازپسگیری رکورد از برزیل
هلند و سوئد پس از عملکرد فنی فوقالعادهای که در بازی دور اول خود داشتند در روز دهم جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دهمین روز از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا تقابلهای جذابی شکل خواهد گرفت که چهار شهر مختلف این سه کشور میزبان چهار دیدار در دو گروه E و F خواهند بود
در گروه E که آلمان با شروعی شگفتانگیز وارد جام شد، حالا باید با ساحل عاج تقابل کند. مانشافت در بازی نخست خود ۷ بر یک کوراسائو را شکست داد و از نظر آمار گل زده به رکوردی تازه دست یافت و با ۲۳۹ گل زده از برزیل با ۲۳۸ گل زده عبور کرد. با این حال پیروزی شب گذشته برزیل مقابل هائیتی با نتیجه ۳ بر یک بار دیگر جای دو تیم را تغییر داد و حالا سلسائو با ۲۴۱ گل جای آلمان را گرفته است. هرچند بعید است که شاگردان ناگلسمان در این دیدار به دنبال رکورد باشند، اما همین تقابل غیرمستقیم آلمان و برزیل هم جام را جذاب خواهد کرد. دیگر دیدار این گروه هم میان دو تیم اکوادور و کوراسائو برگزار خواهد شد که هر دو در بازی نخست بازنده بودند.
در گروه F اما باید شاهد یک تقابل بسیار جذاب باشیم؛ نبرد تمام عیار اروپایی میان هلند و سوئدی که در روز اول هم قدرتمند شروع کردند. با این حال هلند با سد محکمی به نام ژاپن برخورد و دو بار پیروزی را با تساوی عوض کرد و در نهایت به یک امتیاز رسید، اما سوئد ۵ بر یک تونس را شکست داد و این نتیجه منجر به اخراج صبری لاموشی از هدایت تیم آفریقایی شد. حالا این دو تیم اروپایی با عملکرد فنی فوقالعاده خود در بازی اول، باید با هم دوئل کنند که کار هلند به دلیل اختلاف امتیاز و از نظر روانی کمی سختتر است.
دیگر دیدار گروه F هم با تقابل ژاپن و تونس همراه خواهد بود. ژاپن که خود را از فوتبال آسیا جدا کرده و عملکردش در جامهای جهانی قبلی هم تحسین برانگیز بوده حالا با تونسی رقابت خواهد کرد که هروه رنار هدایت آن را برعهده گرفته و شاید این شوک به نماینده آفریقا بتواند کار را برای ژاپن دشوار کند.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز دهم جام جهانی به شرح زیر است:
نکته: تمامی بازیها به وقت محلی در روز شنبه برگزار میشود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، برنامه بازیها در دو روز شنبه و یکشنبه است.
شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)
- هلند - سوئد (گروه F) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه انآرجی - هیوستون (ساعت ۱۲ به وقت محلی)
- آلمان - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بیاماو فیلد - تورنتو (ساعت ۱۶ به وقت محلی)
یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)
- اکوادور - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاسسیتی (ساعت ۱۹ به وقت محلی)
- تونس - ژاپن (گروه F) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه بیبیویای - نوئوو لئون گوادالوپ (ساعت ۲۲ به وقت محلی)