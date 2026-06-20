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تابناک گزارش می‌دهد

آکسیوس: حضور «کوشنر» در ژنو؛ ویتکاف و عراقچی هم به سوئیس می‌روند

یک رسانه آمریکایی اعلام کرد جرد کوشنر، فرستادهٔ ترامپ، در ارتباط با مذاکرات ایران هم‌اکنون در سوئیس به سر می‌برد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۲۷
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آکسیوس: حضور «کوشنر» در ژنو؛ ویتکاف و عراقچی هم به سوئیس می‌روند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته است استیو ویتکاف، فرستادهٔ کاخ سفید، عازم سوئیس است، جایی که انتظار می‌رود اولین دور مذاکرات با ایران دربارهٔ یک توافق هسته‌ای احتمالی برگزار شود.

این مقام آمریکایی گفت که جرد کوشنر، فرستادهٔ ترامپ، هم‌اکنون در سوئیس به سر می‌برد.

قرار بود مذاکرات روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری بین اسرائیل و حزب‌الله در لبنان به تعویق افتاد. هنوز مشخص نیست که زمان جدیدی برای مذاکرات تعیین شده است یا خیر.

به نوشته آکسیوس، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، طبق گزارش یک منبع آگاه، قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. این منبع گفت که این برنامه هنوز ممکن است تغییر کند.

طبق گفته یک منبع از یکی از کشور‌های میانجی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه به چند تن از همتایان خود گفته است که آتش‌بس در لبنان یک مسئلهٔ حیاتی برای ایران و عامل «تعیین‌کننده» برای مذاکرات آمریکا و ایران است.

یک منبع دوم از یکی از کشور‌های میانجی گفت که ایرانی‌ها تأکید کرده‌اند که پیش از سفر به سوئیس، می‌خواهند شاهد برقراری آتش‌بس باشند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، که یکی از میانجی‌گران کلیدی بین آمریکا و ایران است، روز جمعه زودتر وارد سوئیس شد.

قرار بود معاون رئیس‌جمهور، ونس، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد، اما شب پنج‌شنبه در آخرین لحظه سفر خود را به تعویق انداخت. مشخص نیست که آیا او این آخر هفته سفر خواهد کرد یا خیر.

به گزارش تابناک، در این راستا رسانه سعودی الحدث، از ورود یک هیئت آمریکایی به سوئیس خبر داده است.

در ارتباط با مذاکرات ایران و آمریکا، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر به منظور گفت‌و‌گو درباره مذاکرات ایران و آمریکا در ایران حضور دارد.

در این خصوص روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست هم‌زمان با سفر وزیر کشور پاکستان به ایران، به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد با تهران و واشنگتن در تماس است و برای رفع موانع در مسیر مذاکرات دو طرف، تلاش می‌کند.

واشنگتن‌پست به نقل از منابع پاکستانی نوشته که نه تهران و نه واشنگتن هیچ یک نمی‌خواهند «روند صلح به طور کامل از هم بپاشد.»

تلاش‌های اسلام‌آباد به عنوان میانجی اصلی مذاکرات ایران و آمریکا در شرایطی ادامه دارد که همچنان این طرف آمریکایی است که نتوانسته به تعهدات خود در بند شماره یک تفاهم‌نامه عمل کند. در این بند، واشنگتن متعهد شده که جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان پایان یابد، با این حال همچنان حملات اسرائیل به لبنان ادامه دارد.

پیش از این، سعید خطیب زاده؛ معاون وزیر امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای ادامه روند گفت‌و‌گو‌ها خبر داد و تأکید کرد که پنج بند از تفاهم‌نامه باید به‌صورت فوری اجرا شود.

وی در گفت‌و‌گو با الجزیره همچنین بدون اشاره به پنج بند مورد اشاره از نقش قطر و پاکستان در دستیابی به این تفاهم‌نامه قدردانی کرد.

خطیب زاده تأکید کرد که هر توافق احتمالی در آینده باید شامل آزادسازی تمامی دارایی‌ها و منابع مالی مسدود شده ایران باشد.

معاون وزیر امور خارجه ایران افزود: برای گفت‌و‌گو‌های مهم پیش‌رو آماده می‌شویم و تفاهم‌نامه حاصل‌شده اجرای فوری پنج بند را پیش‌بینی کرده است.

وی گفت: واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه عمل کند و اجازه ندهد روند دستیابی به تفاهم و ثبات با مانع روبه رو شود.

معاون وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: در صورتی که طرف مقابل نیز جدیت مشابهی نشان دهد، آماده‌ایم روند پیشرفت توافقات را به‌صورت گام‌به‌گام ادامه دهیم.

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ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا جرد کوشنر استیو ویتکاف میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا پاکستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
8
12
پاسخ
چقدر زود گندش در آمد، اسراییل در حال بمباران لبنان است و آقای دکتر عراقچی عازم سویس میباشند تا با آمریکاییها مذاکره کنند
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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