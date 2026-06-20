صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد؛

برنده نظم انرژی در دهه آینده کیست؟/ نقش ایران در بحران انرژی ۲۰۲۶

بحران انرژی ۲۰۲۶ را نمی‌توان صرفاً یک جهش مقطعی قیمت نفت یا اختلال عرضه توصیف کرد. آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده، بسیاری از مفروضات دهه گذشته درباره «گذار انرژی» را زیر سؤال برده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۲۴
| |
875 بازدید
|
۲
برنده نظم انرژی در دهه آینده کیست؟/ نقش ایران در بحران انرژی ۲۰۲۶
بحران انرژی ۲۰۲۶ و مفروضاتی که بر این ایده استوار بودند که جهان می‌تواند به‌صورت تدریجی و قابل پیش‌بینی از نفت، گاز و زغال‌سنگ فاصله بگیرد و به سمت برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های کم‌کربن حرکت کند اما بحران اخیر نشان داد که امنیت انرژی هنوز هم می‌تواند مهم‌تر از سرعت کاهش انتشار کربن باشد.
 
به گزارش سرویس انرژی تابناک، جنگ و تنش در خاورمیانه، اختلال در مسیر‌های انتقال انرژی، افزایش هزینه‌های تأمین برق، رشد سریع مصرف ناشی از هوش مصنوعی و دیتاسنترها، و هم‌زمان کند شدن بازده اقتصادی برخی پروژه‌های تجدیدپذیر، باعث شده بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ انرژی راهبرد‌های خود را بازنگری کنند.
 
جهان برای عبور از بحران، در کوتاه‌مدت به سوخت فسیلی تکیه کرد، اما در بلندمدت نیاز به کاهش وابستگی به آن را بیش از گذشته احساس کرد.
شوک به جهان با بحران ۲۰۲۶
براساس ارزیابی‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین شوک‌های سال ۲۰۲۶ اختلال در بازار جهانی نفت و گاز پس از تنش‌های خاورمیانه و فشار بر مسیر‌های انتقال انرژی بود. تنگه هرمز که بخش مهمی از تجارت جهانی نفت و گاز از آن عبور می‌کند، بار دیگر به نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد جهانی تبدیل شد. این شوک باعث افزایش هزینه واردات انرژی، فشار تورمی و بازگشت سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت‌ها شد.
 
در واکنش، دولت‌ها مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را اجرا کردند: آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، حمایت مالی از مصرف‌کنندگان، افزایش تولید داخلی و حتی بازگشت موقت برخی نیروگاه‌های فسیلی به مدار. هم‌زمان سرمایه‌گذاری در زیرساخت برق، شبکه و ذخیره‌سازی نیز سرعت گرفت. این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد کرد: جهان برای عبور از بحران، در کوتاه‌مدت به سوخت فسیلی تکیه کرد، اما در بلندمدت نیاز به کاهش وابستگی به آن را بیش از گذشته احساس کرد.
 
برنده نظم انرژی در دهه آینده کیست؟/ نقش ایران در بحران انرژی ۲۰۲۶تغییر مسیر گذار انرژی
شاید دقیق‌تر باشد بگوییم گذار انرژی متوقف نشده، بلکه در حال تغییر شکل است. در سال‌های گذشته تمرکز اصلی بر توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر بود اما اکنون سیاست‌گذاران بیشتر از گذشته درباره «امنیت سیستم انرژی» صحبت می‌کنند؛ یعنی اینکه برق همیشه در دسترس باشد، شبکه تاب‌آوری داشته باشد و اقتصاد بتواند شوک‌های خارجی را تحمل کند.
 
نماد این تغییر را می‌توان در تصمیم برخی شرکت‌های بزرگ انرژی دید. برای نمونه شرکت نروژی اکوئینور هدف قبلی توسعه ظرفیت تجدیدپذیر خود را کنار گذاشت و تمرکز بیشتری بر تولید انرژی با بازده اقتصادی بالاتر و ترکیبی از منابع مختلف گذاشت. این تغییر تنها یک تصمیم شرکتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر نگاه در صنعت جهانی انرژی است.
 
در مقابل، جریان دیگری نیز در حال قدرت گرفتن است: برق‌محوری (Electrification). دولت‌ها و شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که وابستگی به نفت و گاز تنها زمانی کاهش می‌یابد که حمل‌ونقل، گرمایش، صنعت و حتی تولید به سمت برق حرکت کنند. اگر مسیر گذار انرژی تغییر کند، چه اتفاق‌هایی رخ خواهد داد؟
 
برخی داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری جهانی انرژی اکنون به‌طور فزاینده‌ای به سمت برق، شبکه، ذخیره‌سازی و فناوری‌های پاک هدایت شده است.
گذار کند، اما پایدار
در این سناریو جهان همچنان به سمت کاهش انتشار حرکت می‌کند، اما با سرعت کمتر. گاز طبیعی، انرژی هسته‌ای و برق به‌عنوان منابع میانی نقش بیشتری می‌گیرند. سرمایه‌گذاری در شبکه برق و ذخیره‌سازی از توسعه صرف نیروگاه‌های تجدیدپذیر مهم‌تر می‌شود. پیامدهای این سناریو را می‌توان «کاهش تدریجی سهم نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت برق، رشد بازار ذخیره‌سازی و باتری و تقویت نقش گاز به‌عنوان سوخت انتقالی» عنوان کرد.
 
بازگشت امنیت انرژی به اولویت اول
در این سناریو دولت‌ها به دلیل نگرانی از شوک‌های قیمتی دوباره به نفت، گاز و حتی زغال‌سنگ اتکا می‌کنند. از پیامدهای این سناریو می‌توان «کاهش سرعت تحقق اهداف اقلیمی، افزایش انتشار کربن، بازگشت پروژه‌های فسیلی و تشدید اختلاف میان کشور‌های توسعه‌یافته و درحال‌توسعه» را نام برد.
 
برنده نظم انرژی در دهه آینده کیست؟/ نقش ایران در بحران انرژی ۲۰۲۶
شتاب گرفتن گذار
در این حالت، بحران به محرک تغییر تبدیل می‌شود؛ یعنی دولت‌ها نتیجه می‌گیرند تنها راه کاهش آسیب‌پذیری، توسعه برق، انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به واردات سوخت است. برخی داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری جهانی انرژی اکنون به‌طور فزاینده‌ای به سمت برق، شبکه، ذخیره‌سازی و فناوری‌های پاک هدایت شده است.
 
بازگشایی مسیر‌های صادراتی می‌تواند دوباره عرضه جهانی را افزایش دهد و فشار قیمت‌ها را کاهش دهد. برخی برآورد‌ها حتی از احتمال مازاد عرضه نفت در سال‌های آینده در صورت بازگشت کامل صادرات منطقه سخن می‌گویند.
ایران در این تغییرات چه نقشی دارد؟
ایران در این بحران فقط یک بازیگر منطقه‌ای نیست؛ بلکه یکی از نقاط گرهی نظم انرژی جهان محسوب می‌شود. موقعیت ژئوپلیتیک ایران اهمیت بالایی دارد. هرگونه اختلال یا ثبات در مسیر‌های صادرات انرژی خلیج فارس به طور مستقیم بر قیمت جهانی نفت و LNG اثر می‌گذارد. بازگشایی مسیر‌های صادراتی می‌تواند دوباره عرضه جهانی را افزایش دهد و فشار قیمت‌ها را کاهش دهد. برخی برآورد‌ها حتی از احتمال مازاد عرضه نفت در سال‌های آینده در صورت بازگشت کامل صادرات منطقه سخن می‌گویند.
 
دوم، ایران از نظر منابع هیدروکربوری همچنان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است. اگر جهان وارد دوره‌ای شود که امنیت انرژی بر کاهش کربن اولویت پیدا کند، ارزش ژئوپلیتیکی منابع ایران افزایش می‌یابد. اما سناریوی دیگری هم وجود دارد: اگر برق‌محوری و انرژی پاک سرعت بگیرد، ایران ناچار خواهد بود از مدل سنتی صادرات نفت فاصله بگیرد و به سمت توسعه برق، پتروشیمی پیشرفته، انرژی تجدیدپذیر، بهره‌وری و صادرات انرژی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند. به بیان دیگر، آینده انرژی ایران دیگر فقط به حجم تولید نفت وابسته نیست؛ بلکه به توانایی کشور در سازگار شدن با معماری جدید انرژی جهان بستگی دارد.
 
بحران انرژی ۲۰۲۶ هنوز به معنای شکست گذار انرژی نیست؛ اما پایان دوره‌ای است که تصور می‌شد کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی بدون هزینه، بدون ریسک ژئوپلیتیک و بدون بازطراحی شبکه‌های انرژی ممکن است. جهان کنونی وارد مرحله‌ای خواهد شد که در آن سه هدف باید هم‌زمان محقق شوند: امنیت انرژی، رقابت‌پذیری اقتصادی و کاهش انتشار کربن. کشوری که بتواند این سه هدف را هم‌زمان مدیریت کند، برنده نظم انرژی دهه آینده خواهد بود؛ و ایران، به دلیل موقعیت جغرافیایی و ذخایر انرژی، همچنان یکی از بازیگران مهم این معادله باقی می‌ماند.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گذار انرژی انرژی نفت کشورهای نفتی صادرات نفت واردات نفت نفت ایران
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استقرار جایگاه‌های سیار سوخت در مرز مهران
اعترافات تکان‌دهنده آنجلیناجولی از طلاق جنجالی‌اش
پایان ساده‌لوحی ترامپ در برابر اسرائیل
مذاکره‌کنندهٔ ارشد آمریکا: تعهدات اصلی برعهده آمریکاست
آینده روابط با همسایگان در گروی تفاهم ایران و آمریکا
۵ میلیون بشکه نفت ایران به آب‌های آزاد رسید
ایران چگونه باید با بلژیک بازی کند؟
ایران بعد از توافق محاصره آمریکا را شکست
لحظات حملات وحشتناک اوکراین به مسکو
پنتاگون برای جبران هزینه‌های جنگ با ایران بودجه اضافی درخواست کرد
50 دلیل برای اینکه ترامپ مقابل ایران شکست خورد
ادعای ویتکاف: بازرسان آژانس اتمی به ایران می‌روند
عبور جریان انرژی از تنگه هرمز سرعت گرفت
اصرار گروسی بر حضور در مذاکرات ایران و آمریکا
واکنش به برنامه بازرسی آژانس در ایران
برداشته شدن تحریم‌های اولیه ایران مهمترین تفاوت تفاهم کنونی با برجام است/ ایران حتی برای عدم توافق نهایی هم آمادگی دارد
تسریع احداث قطعه‌های ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر
دستگیری عوامل سرقت مسلحانه تانکرهای سوخت
بزرگ‌ترین تهدید پس از توافق برای پتروشیمی ایران
ضرورت تضمین امنیت انرژی در ماه های آینده
۵ پیشنهاد ایران به کشور‌های عضو شانگهای در حوزه انرژی
اتلاف عجیب انرژی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی
تشکیل کنسرسیوم انرژی کشورهای عضو شانگهای
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
ایران در چه حوزه‌هایی به امتیاز فوری دست یافت؟
ترامپ این کشور را تهدید به حمله نظامی کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
1
پاسخ
ایران در این تغییرات چه نقشی دارد؟ ؟؟؟؟؟؟خودتان چه فکری میکنید. !!!!!!!! من با توجه به شرایط سیاسی کشور و مشگل تحریم ها!!!!!!!!! میگویم هیچ سهمی نداریم!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
چه نقش و سهمی می تواند داشته باشد کشوری که خودش با کاهش گاز و برق روبروست ؟ در کشور خودمان از نظر انرژی نظم نداریم .‌چطور در نظم‌جهانی انرژی می خواهیم‌نقش داشته باشیم ؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۲۷ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n5I
tabnak.ir/005n5I