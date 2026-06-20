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واکنش زینی‌وند به تهدید رئیس‌جمهور توسط یک مداح

معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: از صاحبان تریبون و مداحان عزیز درخواست می‌کنیم از استفاده از این نوع ادبیات در تریبون های رسمی کشور پرهیز کنند.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۰۳
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4272 بازدید
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۲۱
واکنش زینی‌وند به تهدید رئیس‌جمهور توسط یک مداح

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی زینی وند، سخنگوی وزارت کشور، امروز ( شنبه ۳۰ خرداد) در حاشیه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران بیان کرد: از آنجایی که بحث انسجام ملی در اولویت ما قرار دارد، با سازمان تبلیغات، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و با مؤثری برگزاری تجمعات مردمی  رایزنی داشتیم تا مطالب مطروحه در این تجمعات مدیریت شود. اما این شعارها هم‌نمک کار است. حتی اگر چند تا شعار هم بدهند به جایی بر نمی خورد. هیچ اشکالی ندارد.مردم خودمان هستند.

وی در ادامه در واکنش به تهدید رئیس جمهور توسط یک مداح بیان کرد: او شوخی کرده اما ما این نوع ادبیات را در تریبونی که متعلق به ماه محرم است و آن هم توسط یک مداح که حتی ممکن است فرد دلسوزی هم باشد قابل قبول نمی دانیم. آن هم تهدید شخص دوم کشور که مقام معظم رهبری در پیام خود هم به دلسوزی و هم به حسن نظر ایشان تاکید داشتند. این حرف و رفتار اصلا قابل قبول نیست. تقاضای ما این است که این رفتارها کنترل شود.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه تصریح کرد: تقاضای ما از مداحان عزیز که نورچشمی ما هستند و صاحبان تریبون این است که از استفاده از این ادبیات در تریبون ها رسمی خودداری کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
86
پاسخ
معاونت محترم وزارت کشور با بقیه هم همینطور مهربان برخورد میکنن ؟؟؟؟؟ یا اینجا هم هم خودی و نخودی داریم.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
85
پاسخ
آخی .... چه مهربون، چه باگذشت! حتی اگه فحش بدین و تهدید به قتل کنین بازم نور چشم مائین عزیزان.
مدیونین اگه فکر کنین با همه مردم همین قدر رئوف و خاکی نیستن
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
77
پاسخ
مگر مداحان و تریبون داران فراتر از قانون هستند که اینطور ار آنها خواهش می‌کنید که رییس جمهور را تهدید به مرگ نکنند ؟!

چرا بدآموزی را رواج میدهید ؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
67
پاسخ
همین ؟ دوستانه خواستین که تکرارنکنه ؟ هر جای کره زمین رئیس جمهورش تهدید بشه کل محله و خاندان و زندگیشو زیر و رو می کنن . چه خبره تو کشور ؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
بستگی داره که خودی باشه یه نخودی همین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اونوقت کسی که امام جامعه رو به قتل رسوند چی؟ نباید کل خاندانش رو زیرورو کنن؟
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
22
23
پاسخ
اون مداح اشتباه کرد و باید پاسخگو باشد اما عملکرد ضعیف دولت هم قابل دفاع نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
30
پاسخ
مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی "هرکس با آگاهی از سمت، به رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها" در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مرده اون 50 هزارریال تا 1 میلیون ریالتم.
مهران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
چه قانون جالبی ، پس اول نوبت اون کسی هست که هنگام مناظره رقیبش را تهدید به اعدام کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
درود بر آقا مهران
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
34
پاسخ
مداح پشتش به کی گرمه ؟ اون کیه کیه کیه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
31
پاسخ
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران توهین وتهدید به رییس‌جمهور ویا هر شخص دیگری جرم میباشد آقای دادستان کجا هستید ؟ضمنا مسئولین وزارت کشور چرا اینقدر ضعیف و منفعل هستید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
20
پاسخ
اون مداح گفت بچشم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
25
پاسخ
اگه مداح نبود چی می شد؟!
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