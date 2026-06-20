به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی زینی وند، سخنگوی وزارت کشور، امروز ( شنبه ۳۰ خرداد) در حاشیه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران بیان کرد: از آنجایی که بحث انسجام ملی در اولویت ما قرار دارد، با سازمان تبلیغات، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و با مؤثری برگزاری تجمعات مردمی رایزنی داشتیم تا مطالب مطروحه در این تجمعات مدیریت شود. اما این شعارها هم‌نمک کار است. حتی اگر چند تا شعار هم بدهند به جایی بر نمی خورد. هیچ اشکالی ندارد.مردم خودمان هستند.

وی در ادامه در واکنش به تهدید رئیس جمهور توسط یک مداح بیان کرد: او شوخی کرده اما ما این نوع ادبیات را در تریبونی که متعلق به ماه محرم است و آن هم توسط یک مداح که حتی ممکن است فرد دلسوزی هم باشد قابل قبول نمی دانیم. آن هم تهدید شخص دوم کشور که مقام معظم رهبری در پیام خود هم به دلسوزی و هم به حسن نظر ایشان تاکید داشتند. این حرف و رفتار اصلا قابل قبول نیست. تقاضای ما این است که این رفتارها کنترل شود.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه تصریح کرد: تقاضای ما از مداحان عزیز که نورچشمی ما هستند و صاحبان تریبون این است که از استفاده از این ادبیات در تریبون ها رسمی خودداری کنند.