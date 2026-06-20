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شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا

در حالی که مداحان هر سال بر جنایت شمر و یزید در کربلا می‌گریند و مردم را به لعن قاتلان امام حسین (ع) فرامی‌خوانند، حالا یک مداح با ادبیاتی آمیخته به تهدید از «تیغ و حلقوم» رئیس‌جمهور سخن می‌گوید؛ رفتاری که بیش از آنکه یادآور مکتب عاشورا باشد، تداعی‌کننده همان منطق حذف و خشونتی است که قرن‌ها از آن برائت جسته‌ایم.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۹۷
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17833 بازدید
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۵۸

شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا

به گزارش تابناک، در هر کشور و نظام سیاسی، تصمیمات کلان در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات بین‌المللی از مسیرهای مشخص قانونی و در چارچوب نهادهای رسمی اتخاذ می‌شود. در ایران نیز هیچ توافق یا تفاهم مهمی بدون بررسی در سطوح عالی تصمیم‌گیری، از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا سایر نهادهای ذیربط، پیش نمی‌رود. حال پرسش اینجاست که یک مداح دقیقاً با چه جایگاه حقوقی، سیاسی یا کارشناسی برای رئیس‌جمهور منتخب مردم خط و نشان می‌کشد و از «تیغ و حلقوم» سخن می‌گوید؟

اگر قرار باشد هر فردی صرفاً با تکیه بر یک تریبون، خود را فراتر از سازوکارهای قانونی کشور بداند و برای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تهدید صادر کند، اساساً فلسفه وجودی نهادهای رسمی چیست؟ در چنین منطقی دیگر نه دولت معنا دارد، نه مجلس، نه شورای عالی امنیت ملی و نه هیچ سازوکار قانونی دیگری. هرکس بلندتر فریاد زد، باید جای قانون و تصمیم‌گیری ملی را بگیرد.

نکته تأسف‌بارتر این است که برخی افراد حتی شأن و جایگاه تریبونی را که در اختیار دارند نیز فراموش کرده‌اند. مداحی صرفاً بلند کردن صدا و شورآفرینی نیست؛ مداحی قبل از هر چیز مکتب ادب، اخلاق، معرفت و درس گرفتن از عاشوراست. کسی که ماه‌ها و سال‌ها از مصیبت امام حسین(ع) می‌گوید و مردم را به لعن یزید و شمر دعوت می‌کند، چگونه به خود اجازه می‌دهد از ادبیاتی استفاده کند که بوی تهدید و خشونت می‌دهد؟ مگر نه اینکه بزرگ‌ترین جنایت تاریخ عاشورا، ریختن خون و بریدن سر فرزند پیامبر(ص) بود؟ چگونه می‌شود از یک سو بر قاتلان کربلا لعنت فرستاد و از سوی دیگر برای رئیس‌جمهور یک کشور از «تیغ» و «حلقوم» سخن گفت؟

واقعیت این است که مداحی نیز مانند هر عرصه دیگری آداب، دانش و مسئولیت دارد. همان‌طور که هرکس صرفاً با پوشیدن روپوش پزشک نمی‌شود، هر صدای بلندی هم مداح آگاه و اثرگذار نخواهد بود. تریبون اهل‌بیت(ع) جای ترویج اخلاق، عقلانیت و وحدت است، نه محلی برای تهدید، دو قطبی‌سازی و حمله به مسئولانی که در چارچوب قانون و ساختار رسمی کشور فعالیت می‌کنند.

شاید امروز بیش از هر زمان دیگری لازم باشد میان «مداحی حسینی» و «ادبیات شمری» تفاوت قائل شویم. عاشورا به ما آموخت که قدرت بدون اخلاق به فاجعه ختم می‌شود. اگر کسی از پشت تریبون امام حسین(ع) برای حذف و تهدید رقیب سیاسی سخن بگوید، پیش از آنکه دیگران را متهم کند، باید از خود بپرسد به سیره کدام جبهه نزدیک‌تر شده است؛ جبهه امام حسین(ع) یا منطق کسانی که با شمشیر و تهدید، راه گفتگو و تدبیر را بستند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۵۳
انتشار یافته: ۵۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
15
254
پاسخ
انصافا مداح رو چه به سیاست!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
توروچه به سیاست بی هنر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
همینو بگو بهتره به تخصص خودش بپردازه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اینها فقط مداح نیستند رسانه جناحی هم هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تا حالا نه مداحی گوش کردم و نه توی جلساتشون شرکت میکنم،پس زمینه ی صدای سین سین را ازشون بگیری هیچ چیزی برای عرضه ندارن
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اگر ریاست محترم جمهوری قیمتها را به آغازدولت خود برمی‌گرداند کسی جرات بی حرمتی نمی‌کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
13
249
پاسخ
الان آقای قوه قضاییه و مدعی العموم کجا تشریف دارند!؟
پاسخ ها
سردار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
قوه قضاییه در اینگونه موضع گیریها چون بنا به برخورد نداره میگه باید پروسه قضائی انجام شه ولی در موارد دیگه سریع اقدام میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
جالبه که تابناک برای این موضوع دو بار مقاله گذاشته و تیتر زده
حالا یه مداحی که اصلا معلوم نیست کی هست یه جایی چیزی گفته و اجتماعی هم همراهیش نکردن،حتما باهاش برخورد هم میشه
شماها چه خبرتونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
12
216
پاسخ
نیروی انتظامی
اطلاعات
قوه قضاییه
کجایید؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
12
201
پاسخ
این سوال است که چرا مدعی العموم با این فرد برخورد نمی کند؟ چرا مدعی العموم با شتاب با روزنامه نگاران و سلبریتی ها با سرعت برخورد می کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مداح با عموم فرق داره. مدعی العموم مدعی عموم است نه مدعی مداحان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
این مثلا مداح اول از همه یک مجرم است لذا مدعی العموم وظیفه دارد این مجرم خدانشناس را تحت پیگرد قراردهد.
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
11
180
پاسخ
وای به حال آینده مملکتی که تهدید به مرگ اینطور در آن عادی شده است.....
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
12
157
پاسخ
هر کجای دیگر از کره زمین رئیس جمهورش تهید به مرگ بشه کل خاندانش رو نابود می کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
رئیس جمهور ماکه هرجامیره دخترودامادش رو همراهش میبره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
شاید به سنت نخوره قبلی با کل فک و فامیل اش رفت نیویورک،احمدی نژاد هم کل ایل و تبارش را میبرد،این بدبخت فقط دختر و دامادش و می‌بره
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
26
54
پاسخ
حالا تا یک ماه مملکت رو ول کنید و بچسبید به حرفای یک مداح ناشناخته که هیچ کس اسمش رو هم تا حالا نشنیده بود. برید ازش شکایت کنید بعدش برسید به مشکلات مملکت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
والا...انگار حالا خیلی مهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
98
پاسخ
مداحی دینی مورد قبول مردم است. اما مداحی سیاسی و جناحی سو استفاده از تریبون است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
86
42
پاسخ
کاش در مورد تهدید به ترور مسئولانمون توسط دشمن خارجی هم همینقدر سریع واکنش نشون میدادیم و مقاله می نوشتیم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
چه بی ربط
سیامک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
آفرین، اینها همه واکنش هاشونم جهت داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
98
پاسخ
همه در مقابل قانون برابرند ؟؟؟!!! ولی عده محدود و خاص برابرتر و مصون تر... ،
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