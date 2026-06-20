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پلمب یک باغ‌رستوران هنجارشکن در خرم‌آباد

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از پلمب یک باغ‌رستوران هنجارشکن در خرم‌آباد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۹۱
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2135 بازدید
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۶
پلمب یک باغ‌رستوران هنجارشکن در خرم‌آباد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با رصد‌های دقیق و اشراف اطلاعاتی، از اقدامات هنجارشکنانه در یک واحد باغ‌رستوران در شهرستان خرم‌آباد مطلع شده و بلافاصله تیمی از واحد‌های گشت نظارتی به محل اعزام شدند.

در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد این واحد صنفی ضمن عدم رعایت قوانین و مقررات، اقدام به هنجارشکنی کرده است که با هماهنگی قضائی، واحد مذکور پلمب و فرد متخلف پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر رعایت حرمت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان (ماه محرم)، به‌تمامی متصدیان واحد‌های صنفی هشدار داد؛ پلیس با هرگونه اقدام هنجارشکنانه که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی و بی‌احترامی به شعائر مذهبی شود، با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهد کرد. از شهروندان عزیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحد‌های صنفی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

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پلمب باغ رستوران هنجارشکن خرم آباد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
9
32
پاسخ
در این شرایط بحرانی با تورم و گرانی و بیکاری و هزار بدبختی دیگه خبر رستوران هنجارشکن خیلی مهم بود استفاده کردیم
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
8
17
پاسخ
در روزهای جنگ که مردم زیر آتش جنگ و تجاوز دشمن بودند ، ظاهراً همه‌ی مردم ایران با هم برابر و محترم بودند
اما ظاهراً آن شعارها فقط کاربرد موقت داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
18
پاسخ
چرا این قدر به مردم گیر می دهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
14
پاسخ
یعنی از هنجارشکنیهای اجتماعات شبانه هم بدتر بوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
13
پاسخ
از روزی که توافق شده جرایم پلیس راهنمایی هم شدید شده !!!! انگار میخواهند از مردم انتقام بگیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
14
پاسخ
به مداح هنجار شکن میگید عیبی نداره، خب یه تذکر به صاحب رستوران می دادید چرا بدبختو پلمب کردید؟!
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