قاب جنایت میناب، بهترین عکس سال جهان

مرتضی آخوندی عکاس ایرانی موفق شد در رقابتی بین‌المللی و در میان صدها اثر از عکاسان سراسر جهان، مقام نخست بخش «عکاسی خبری» مسابقه Golden Shot Photography Awards 2026 را از آن خود کند؛ آن هم با عکسی از مراسم تشییع و تدفین شهدای دانش‌آموز میناب.





به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ مرتضی آخوندی عکاس ایرانی موفق شد در رقابتی بین‌المللی و در میان صدها اثر از عکاسان سراسر جهان، مقام نخست بخش «عکاسی خبری» مسابقه Golden Shot Photography Awards 2026 را از آن خود کند؛ آن هم با عکسی از مراسم تشییع و تدفین شهدای دانش‌آموز میناب.



این موفقیت با ثبت و ارائۀ تصویری هوایی از مراسم تشییع و خاکسپاری ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب رقم خورد؛ عکسی که توجه داوران و مخاطبان جهانی را به خود جلب کرد و بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و هنری جهان داشت.