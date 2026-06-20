قاب جنایت میناب، بهترین عکس سال جهان
مرتضی آخوندی عکاس ایرانی موفق شد در رقابتی بینالمللی و در میان صدها اثر از عکاسان سراسر جهان، مقام نخست بخش «عکاسی خبری» مسابقه Golden Shot Photography Awards 2026 را از آن خود کند؛ آن هم با عکسی از مراسم تشییع و تدفین شهدای دانشآموز میناب.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۸۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ مرتضی آخوندی عکاس ایرانی موفق شد در رقابتی بینالمللی و در میان صدها اثر از عکاسان سراسر جهان، مقام نخست بخش «عکاسی خبری» مسابقه Golden Shot Photography Awards 2026 را از آن خود کند؛ آن هم با عکسی از مراسم تشییع و تدفین شهدای دانشآموز میناب.
این موفقیت با ثبت و ارائۀ تصویری هوایی از مراسم تشییع و خاکسپاری ۱۶۸ دانشآموز شهید میناب رقم خورد؛ عکسی که توجه داوران و مخاطبان جهانی را به خود جلب کرد و بازتاب گستردهای در محافل رسانهای و هنری جهان داشت.
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