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اولین روز تابستان همراه با گرمای شدید

بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز شنبه، دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور روند افزایشی به خود خواهد گرفت. این افزایش دما به‌صورت تدریجی و پلکانی ادامه یافته و در روزهای اول و دوم تیرماه بیش از پیش محسوس خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۸۰
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اولین روز تابستان همراه با گرمای شدید

 

به گزارش تابناک؛ بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز شنبه، دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور روند افزایشی به خود خواهد گرفت. این افزایش دما به‌صورت تدریجی و پلکانی ادامه یافته و در روزهای اول و دوم تیرماه بیش از پیش محسوس خواهد شد.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها، نخستین روز تابستان با گرمایی شدید آغاز می‌شود و موج گرما بخش‌های گسترده‌ای از کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

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