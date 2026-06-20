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برنامه ریزی امارات برای دور زدن تنگه هرمز!

امارات با تسریع در ساخت خط لوله‌ای که به بندر فجیره در ساحل خلیج عمان می‌رسد، قصد دارد ظرفیت صادرات نفت خام خود را با دور زدن هرمز تا سال آینده دو برابر کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۷۳
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برنامه ریزی امارات برای دور زدن تنگه هرمز!

به گزارش تابناک به نقل از بلومبرگ، این تولیدکننده دولتی اماراتی اعلام کرد نفت بنادر این شرکت  از 27 آوریل در جزایر دس و زیرکو که در داخل خلیج فارس واقع شده‌اند، برای بارگیری در دسترس است. این شرکت افزود که عدم برداشت نفت خام توسط خریداران، نقض تعهدات بارگیری آن‌ها محسوب خواهد شد.

این شرکت در اطلاعیه خود به خریداران بلندمدت گفت: «با توجه به توافق اخیر آمریکا و ایران و جریان بدون وقفه پیش‌بینی‌شده از طریق تنگه هرمز، انتظار داریم که تمام محموله‌ها مطابق با برنامه‌های بارگیری منتشرشده برداشت شوند».

اگر خریداران نتوانند نفتکش‌های خود را تأمین کنند، ادنوک می‌تواند با کشتی‌های خود یا کشتی‌های وابسته به خود کمک کند. این شرکت همچنین به شرایط عمومی فروش نفت خام خود استناد کرد که بیان می‌دارد در صورت عدم تحویل‌گیری محموله، خریدار موظف به پرداخت غرامت به فروشنده است.

این شرکت از جمله موفق‌ترین تولیدکنندگان خلیج فارس در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز بوده و نفت خام را در یک سری مناقصه به خریداران عرضه کرده و تاکنون حداقل 30 میلیون بشکه فروخته و احتمالاً معاملات بیشتری در این هفته انجام خواهد داد. سایر فروشندگان مانند کویت نیز موفق به خروج نفت از خلیج فارس شده‌اند.

امارات اخیراً از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج شده که به کشور اجازه می‌دهد تولید خود را افزایش دهد، چراکه دیگر محدود به سقف‌ تولید اوپک نیست. این کشور یکی از معدود تولیدکنندگان منطقه با حجم قابل‌توجهی ظرفیت مازاد تولید است و مدت‌هاست با محدودیت‌های اوپک مخالفت می‌کند.

امارات در حال کار روی برنامه‌هایی برای کاهش وابستگی خود به گلوگاه تنگه هرمز است. این کشور با تسریع در ساخت خط لوله‌ای که به بندر فجیره در ساحل خلیج عمان می‌رسد، قصد دارد ظرفیت صادرات نفت خام خود را با دور زدن هرمز تا سال آینده دوبرابر کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
0
پاسخ
ایران باید به امارات هشدار دهد هر گونه صادرات نفتی خارج از خلیج فارس برای آن کشور و دیگر کشورهای منطقه ممنوع است ویلام
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