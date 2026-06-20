اعتراف معاون ترامپ به ناکارآمدی تحریم‌ نفتی ایران

به گزارش تابناک، جی‌دی ونس طی یک نشست خبری در کاخ سفید مدعی شد: راستش را بخواهید، ما لغو تحریم‌ها را امتیازی بزرگ به ایرانی‌ها نمی‌بینیم، آنها هم این موضوع را به‌عنوان امتیازی برای خودشان تلقی نکردند، زیرا موضوعی که مانع فروش نفت آنها می‌شد، تحریم‌ها نبود.

وی افزود: آنها بدون هیچ تخفیفی نفت زیادی می‌فروختند، زیرا تحریم‌ها اساساً ناکارآمد بودند.