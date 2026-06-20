اتلاف عجیب انرژی در ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی
به گزارش تابناک به نقل از شانا، هژبر جوادی ضمن تشریح مهمترین اولویتهای این شرکت در سال جاری بیان کرد: مهمترین اولویت، پایداری تأمین گاز بخش خانگی در فصل زمستان است، به همین منظور، کمیته راهبردی انرژی در استانداری تشکیل شد. براساس مصوبه این کمیته همه مشترکان غیرخانگی برای تأمین سوخت دوم و تجهیزات مربوطه اقدام کنند تا امکان عبور مطمئن از زمستان پیشرو فراهم شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه اولویت بعدی، اجرای پروژههای بهینهسازی و بهسازی مصرف انرژی است، ادامه داد: عایقکاری موتورخانههای شوفاژ، اصلاح و تعویض تجهیزات گازسوز فرسوده و جایگزینی بخاریهای کمبازده با بخاریهای بازدهی زیاد از جمله این فعالیتها به شمار میرود.
وی افزود: با توجه به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، بخش قابل توجهی از ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی دچار اتلاف انرژی هستند و هدفگذاری شرکت کاهش حداقل ۱۰ تا ۳۵ درصد این اتلاف است که در شرایط زمستانی اهمیت حیاتی دارد. ازاینرو، با بهکارگیری شرکتهای کارور نوع ۲ و شرکتهای تأسیساتی فعال در حوزه بهسازی، اجرای پروژههای بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی با سرعت و دقت بیشتری دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران درباره نقش شرکتهای کارور گفت: این شرکتها براساس تفاهمنامههای منعقدشده در حوزههای تخصصی خود پیشنهاد ارائه میدهند و در اجرای پروژههای بهینهسازی ازجمله موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی مشارکت فعال دارند.
جوادی افزود: کارورها وارد پروژههای اجرایی میشوند و پس از انجام اقدامها، فرایند اندازهگیری، پایش و راستیآزمایی را انجام میدهیم. در این فرایند، مقدار صرفهجویی انرژی محاسبه و با مقایسه مصرف سالهای گذشته، مقدار کاهش مصرف یا همان صرفهجویی مشخص میشود.براساس این اختلاف مصرف، برای مقدار صرفهجویی ایجادشده گواهی صادر میشود تا امکان عرضه و معامله آن در بورس انرژی فراهم شود. این سازوکار سبب میشود هم مقدار واقعی صرفهجویی انرژی مشخص و هم انگیزه اقتصادی برای اجرای پروژههای بهینهسازی در بخشهای مختلف تقویت شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران افزود: حدود ۹۲ درصد مشترکان استان خانگی و ۸ درصد تجاری و صنعتی هستند، فشار اصلی ناترازی مصرف در زمستان به بخش خانگی منتقل میشود. بر این اساس، نشستهای متعددی با استاندار، معاون عمرانی استانداری و دستگاههای اجرایی ازجمله آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی برگزار شده است تا هماهنگی لازم برای مدیریت مصرف انرژی و اجرای برنامههای عملیاتی ایجاد شود.
وی درباره برنامههای اجرایی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی بیان کرد: تفاهمنامههایی با شرکتهای کارور امضا شده تا در حوزههایی مانند بهسازی موتورخانهها، تنظیم مشعلها، کاهش نشتی شبکه، اصلاح سیستمهای گرمایشی و جایگزینی تجهیزات فرسوده اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران افزود: تاکنون هزاران واحد موتورخانه در استان بهسازی شده و حدود ۵۰۰ واحد دیگر در دست اجرا قرار دارد و هدفگذاری امسال، اجرای پروژه در بیش از هزار واحد دیگر است. در بخشهای ویژه مانند بیمارستانها، مرغداریها، گلخانهها و آشپزخانههای صنعتی بزرگ، پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی در حال اجراست و کنترل هوشمند موتورخانهها در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به همکاری با شرکتهای کارور و اجرای پویشهای مدیریت مصرف تأکید کرد: این عملکردها در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نتایج قابل توجهی در کاهش مصرف و کسب رتبههای برتر کشوری در حوزه مدیریت مصرف انرژی به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، با اشاره به اقدامهای تشویقی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی گفت: در ۱۴۰۳ بیش از ۸۰ میلیارد تومان جوایز نفیس ازجمله بخاریهای با بازده مطلوب، پکیجهای بهینه و پروژههای بهسازی موتورخانهها به مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کردند و در کاهش هدررفت انرژی نقش داشتند، بهصورت مستقیم تحویل داده شد. در ۱۴۰۴ این پروژه با گستردگی بیشتر ادامه یافت و اقلامی مانند بخاریهای هرمتیک و تجهیزات با بازده مطلوب به مشترکان واجد شرایط اختصاص یافت که درمجموع در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۴ هزار دستگاه بخاری با بازده مطلوب میان مشترکان توزیع شده است.
وی ادامه داد: این عملکردها بخشی از برنامههای شرکت برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی در استان مازندران بود که در کنار دیگر پروژههای بهینهسازی، نقش مؤثری در کسب رتبه نخست کشوری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی داشته است.