نشست وزرای انرژی سازمان همکاری شانگهای جمعه در شهر بیشکک قرقیزستان، با حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت نیرو، در این نشست معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در رأس هیئتی با حضور قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، مدیرکل دفتر راهبری، نظارت و کنترل بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، معاون مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو، کارشناس تخصصی شانگهای در معاونت برق و انرژی و نمایندگان وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی شرکت کرد.

رجبی‌مشهدی در سخنرانی خود همکاری سازمان‌یافته کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حوزه انرژی را عاملی مؤثر برای توسعه پایدار، تقویت امنیت انرژی و رشد اقتصادی منطقه دانست و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها در این چهارچوب تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه انرژی، ازجمله سهم قابل توجه کشور در ذخایر و تولید نفت و گاز و اتصال شبکه برق ایران به هفت کشور همسایه، زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک انرژی میان اعضای سازمان را تشریح کرد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین توسعه سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه شبکه‌های هوشمند برق را از مهم‌ترین محورهای همکاری میان کشورهای عضو برشمرد.

رجبی‌مشهدی در ادامه پنج پیشنهاد عملیاتی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های انرژی در سازمان همکاری شانگهای را شامل تشکیل کنسرسیوم انرژی کشورهای عضو، توسعه اتصال شبکه‌های برق منطقه‌ای، ایجاد چهارچوب بازار برق منطقه‌ای، همکاری فناورانه در حوزه شبکه‌های هوشمند و برگزاری همایش سالانه برق کشورهای عضو مطرح کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت امنیت زیرساخت‌های انرژی، حملات اخیر به تأسیسات انرژی ایران را محکوم کرد و یادآور شد که زیرساخت‌های انرژی براساس کنوانسیون‌های ژنو و قطعنامه‌های شورای امنیت از اهداف مصون از حمله به شمار می‌روند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در پایان از دولت و مسئولان قرقیزستان به‌عنوان میزبان و برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد.