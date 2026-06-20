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دستگیری عوامل سرقت مسلحانه تانکرهای سوخت

عوامل سرقت‌های مسلحانه از تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی در محور نصرت‌آباد به زاهدان توسط دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۶۱
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دستگیری عوامل سرقت مسلحانه تانکرهای سوخت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بهرام زمانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه از تانکر‌های حامل فرآورده‌های انرژی در محور نصرت‌آباد به زاهدان که موجب ایجاد رعب و وحشت، اخلال در امنیت روانی رانندگان و نگرانی فعالان حوزه حمل‌ونقل شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت.

وی افزود: با صدور دستورات قضایی لازم و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و شبانه‌روزی نیرو‌های فراجا، عوامل امنیتی و ضابطان قضایی، ۴ نفر از اعضای اصلی این باند شناسایی و در عملیات‌های هدفمند دستگیر شدند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان خاطرنشان کرد: این افراد با استفاده از سلاح گرم، اقدام به سرقت محموله‌های سوخت می‌کردند و امنیت جاده‌های استان را به مخاطره انداخته بودند که با اقدام به موقع نیرو‌های انتظامی، این باند منهدم شد. تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان احتمالی و کشف جرایم دیگر این باند همچنان ادامه دارد.

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تانکر سوخت سرقت مسلحانه فراجا رعب و وحشت امنیت سلاح گرم
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