معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ۲۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت کامل و البته تدریجی آزاد خواهد شد و از آن به عنوان منبعی برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده خواهیم کرد.

«محمدجعفر قائم‌پناه» با تاکید بر اینکه براساس تفاهم میان ایران و آمریکا، دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت کامل و البته تدریجی آزاد خواهد شد، گفت: سفر دکتر قالیباف به همراه تیم مذاکره‌کننده کشورمان به قطر به منظور تعیین تکلیف این مسئله صورت گرفت که دارایی‌های ایران چگونه و به چه شکلی آزاد شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور مجموع دارایی‌های ایران که قرار است آزاد شود را احتمالا ۲۵ میلیارد دلار عنوان کرد و تصریح کرد: برداشته شدن سایه جنگ از کشور بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم را کاهش می‌دهد.

وی اظهار داشت: بنابر این است که از دارایی‌های آزاد شده ایران برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود، توسعه زیرساخت‌هایی چون کریدورها و راه‌ها و فرودگاه‌ها موجبات رفاه و آسایش مردم را فراهم خواهد کرد.

قائم پناه همچنین گفت:‌از سوی دیگر طبیعی است که وقتی منابع کافی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم از این منابع برای سازندگی و پیشرفت اقصی نقاط کشور استفاده کنیم.