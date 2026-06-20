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خبر مهم درباره دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ۲۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت کامل و البته تدریجی آزاد خواهد شد و از آن به عنوان منبعی برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۵۹
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4800 بازدید
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۱۴
خبر مهم درباره دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

«محمدجعفر قائم‌پناه» با تاکید بر اینکه براساس تفاهم میان ایران و آمریکا، دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت کامل و البته تدریجی آزاد خواهد شد، گفت: سفر دکتر قالیباف به همراه تیم مذاکره‌کننده کشورمان به قطر به منظور تعیین تکلیف این مسئله صورت گرفت که دارایی‌های ایران چگونه و به چه شکلی آزاد شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور مجموع دارایی‌های ایران که قرار است آزاد شود را احتمالا ۲۵ میلیارد دلار عنوان کرد و تصریح کرد: برداشته شدن سایه جنگ از کشور بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم را کاهش می‌دهد.

وی اظهار داشت: بنابر این است که از دارایی‌های آزاد شده ایران برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود، توسعه زیرساخت‌هایی چون کریدورها و راه‌ها و فرودگاه‌ها موجبات رفاه و آسایش مردم را فراهم خواهد کرد.

قائم پناه همچنین گفت:‌از سوی دیگر طبیعی است که وقتی منابع کافی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم از این منابع برای سازندگی و پیشرفت اقصی نقاط کشور استفاده کنیم.

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جعفر قائم پناه دارایی های بلوکه شده دارایی های ایران آزادسازی دارایی ها توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
7
پاسخ
میشود 4,037,500,000,000,000 ریال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
6
پاسخ
سایه جنگ که هست. ترامپ داره هر روز تهدید میکنه.
۲۵ میلیارد هم پول یک یا دو ماه کالاهای اساسی هستش که تاثیری دو رشد اقتادی نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
کل کسری بودجه رو پوشش میده، تازه رقم بلوکه شده ۲۰۰ میلیارد دلاره
اصغر خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
14
پاسخ
یک ده شاهی ازاد نمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
یاد ۷ میلیارد که در کره جنوبی بود بخیر
دولت ان زمان هر موضوعی اعم از سیاسی فرهنگی ورزشی اقتصادی گردشگری ورزشی ، میشد ، خبر ازادسازی پولها در کره جنوبی را اعلام میکرد تا ببیند دلار بازار ازاد می اید پایین با نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
0
پاسخ
هر ایرانی 500 میلیون ریال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
6
پاسخ
کلش نزدیگ 100 میلیارده بقیش چی میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
۲۰۰ میلیارد .
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
3
6
پاسخ
نقسیم کنید بین همه سرپرستان خانوار ، نترسین هیچ اتفاقی نمی افته . بازار بهم نمی ریزه . همه شاد میشن . امیدوار میشن . جبران میشه تورم این سالها و گرانی ها . به تولید کنندگان پر توقع هم درصدی بدین که قیمت ها رو افزایش ندن . یکبار امتحان کنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
1
پاسخ
بیمه بیکاری منو بدید شد 3سال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
3
پاسخ
مهمتر از کریدورها، راه‌ها و فرودگاه‌ها تکمیل پروژه‌های ناتمام مهمی مثل بیمارستان‌ها با اولویت مخصوص کودکان است. حمل‌ونقل ریلی گزینه دیگر است. افزایش، نوسازی و تنوع حمل‌ونقل عمومی ضروری است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
4
پاسخ
پس اون 110 میلیارد دلار دیگه کو؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
جمعش ۲۰۰ میلیارد دلاره تازه غیر از اینکه نفتی الان دارن می فروشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
0
پاسخ
پرداخت مستقیم به مردم چرا انجام نمی شود
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