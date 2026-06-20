خبر مهم درباره داراییهای بلوکهشده ایران
«محمدجعفر قائمپناه» با تاکید بر اینکه براساس تفاهم میان ایران و آمریکا، داراییهای بلوکه شده ایران به صورت کامل و البته تدریجی آزاد خواهد شد، گفت: سفر دکتر قالیباف به همراه تیم مذاکرهکننده کشورمان به قطر به منظور تعیین تکلیف این مسئله صورت گرفت که داراییهای ایران چگونه و به چه شکلی آزاد شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ معاون اجرایی رئیسجمهور مجموع داراییهای ایران که قرار است آزاد شود را احتمالا ۲۵ میلیارد دلار عنوان کرد و تصریح کرد: برداشته شدن سایه جنگ از کشور بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم را کاهش میدهد.
وی اظهار داشت: بنابر این است که از داراییهای آزاد شده ایران برای توسعه زیرساختها استفاده شود، توسعه زیرساختهایی چون کریدورها و راهها و فرودگاهها موجبات رفاه و آسایش مردم را فراهم خواهد کرد.
قائم پناه همچنین گفت:از سوی دیگر طبیعی است که وقتی منابع کافی در اختیار داشته باشیم میتوانیم از این منابع برای سازندگی و پیشرفت اقصی نقاط کشور استفاده کنیم.
۲۵ میلیارد هم پول یک یا دو ماه کالاهای اساسی هستش که تاثیری دو رشد اقتادی نداره
دولت ان زمان هر موضوعی اعم از سیاسی فرهنگی ورزشی اقتصادی گردشگری ورزشی ، میشد ، خبر ازادسازی پولها در کره جنوبی را اعلام میکرد تا ببیند دلار بازار ازاد می اید پایین با نه