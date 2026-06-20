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باهنر: پیام رهبری یعنی بی‌اعتمادی به آمریکا

«مهم‌ترین نکته پیام رهبر عظیم‌الشأن بی‌اعتمادی مطلق به دولت متجاوز آمریکا، به ویژه رئیس‌جمهوری فعلی این کشور است.»
کد خبر: ۱۳۸۰۲۵۵
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باهنر: پیام رهبری یعنی بی‌اعتمادی به آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: پیام رهبر معظم انقلاب حضرت‌ آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای درباره امضای تفاهمنامه پایان جنگ با دولت متجاوز آمریکا و اجازه ایشان برای مذاکرات، نقطه عطفی در حکمرانی ایران اسلامی محسوب می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ پیام رهبرعظیم‌الشأن بی‌اعتمادی مطلق به دولت متجاوز آمریکا، بویژه رئیس‌جمهوری فعلی این کشور است. چگونه می‌توان به دولتی اعتماد داشت که دو بار در میانه مذاکره، جنگی ناجوانمردانه و تروریستی را علیه ایران اسلامی آغاز کرد و عالی‌ترین شخصیت‌ها ومردم بیگناه ما را در یک تروریسم جنگی به شهادت رساند؟ اما می‌بینیم که به‌رغم همه جنایت‌های این دولت و دنباله منطقه‌ای‌اش یعنی رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته، بازهم رهبر انقلاب بنا به مصالح عالی کشور و نظام جمهوری اسلامی اجازه مذاکرات را صادر فرمودند. آن هم در شرایطی که معظم‌له «علی الاصول»نظر دیگری داشتند.

این شیوه هدایت نظام و مدیریت عالیه کشور بیانگر استمرار همان اصول کلی و سه گانه‌ای است که قائد شهید ترسیم فرمودند: عزت، حکمت و مصلحت. جمهوری اسلامی ایران در دوران زعامت امام خمینی(ره) و شهید امام سیدعلی خامنه‌ای و خلف صالح ایشان آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای، نشان داده است که عقلانیت و حقانیت راهمواره در کنار هم تعریف کرده است و نگذاشته تا حقانیت پرده‌ای مقابل عقلانیت باشد.

چه، امروز ایران اسلامی حق دارد تا در پاسخ به جنایت‌های مکرر دشمنان در یکسال گذشته از همه ظرفیت‌های دفاعی خود برای پاسخ به این جنایت‌ها استفاده کند. اماهمان‌طور که در ۴۷سال گذشته نشان داده شد، جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از گفت‌وگوی منطقی و استدلال برپایه حق و عدالت فروگذار نکرده است و این اجازه رهبر معظم انقلاب نیز، فرصت دیگری به آمریکاست برای اصلاح رویه‌های خود و درعین حال، محک دیگری برای جهان است که طرف حق را از باطل تشخیص دهند.

آنچه مهم است، بی‌اعتمادی مندرج در پیام رهبر معظم انقلاب ناظر به آمریکای جنایتکار است و نباید در یک خطای راهبردی، این بی‌اعتمادی را به نیروها و ظرفیت‌های داخلی کشور تعمیم داد. امروز وظیفه همه ما حرکت در پشت سر رهبر معظم انقلاب و صیانت از وحدتی است که در جنگ عاشورایی رمضان ایجاد شد. بنابراین باید همان‌طور که ایشان به قول و تعهد رئیس‌جمهوری اعتماد کردند، ما گروه‌های سیاسی، اقشار مختلف مردمی و رسانه‌ها نیز باید به تبعیت از معظم له، با حمایت از رئیس‌جمهوری و تیم مذاکره، نمایشی از وحدت ملی را فراهم کنیم تا سربازان دیپلماسی ما بتوانند در سنگر مذاکره حقانیت ملت مظلوم ایران را اثبات و تثبیت کنند.

البته که مذاکره‌کنندگان ما نیز با همه وجود بر مبنای اصول مصرح رهبرمعظم انقلاب و مطالبات اقشار مختلف مردم انقلابی ایران عزیز و با بی‌اعتمادی کامل به دولت تروریست آمریکا، در احقاق حقوق ملت بزرگ ایران در مذاکرات خواهند کوشید.

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روزنامه ایران پیام رهبری توافق ایران و آمریکا آمریکا مسئولان ایران
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
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3
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افرین
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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