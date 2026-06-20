عزیزی: آمریکا اراده‌ جلب اعتماد ایران را ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی نوشت: متعهد نبودن آمریکا به بند نخست تفاهم‌نامه نشان می‌دهد آمریکا همچنان اراده‌ای بر جلب اعتماد ملت ایران ندارد.

ادامه این وضع، هزینه سنگینی برای آنان خواهد داشت که اولین‌اش، پاسخی هوشمندانه و بازدارنده به نقض تعهدات تفاهم‌نامه خواهد بود، ما همچنان استوار ایستاده‌ایم.