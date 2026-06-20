هوای قابل‌قبول تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ روز افزایش داشته است.

تهران، همچنان در وضعیت قابل‌قبول

در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۶ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده نیز تداوم داشته باشد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ روز در وضعیت قابل قبول، ۱۲ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در وضعیت پاک قرار داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد روز‌های قابل قبول ۱۲ روز افزایش داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.