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ورود دستگاه قضا به پرونده ضرب‌وشتم زن بلوچ

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان دستور بررسی فوری و قاطع قضایی توهین و ضرب و شتم ‌زن بلوچ ‌را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۴۶
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28284 بازدید
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ورود دستگاه قضا به پرونده ضرب‌وشتم زن بلوچ

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد با اشاره به انتشار تصاویری در فضای مجازی اعلام کرد: در پی انتشار این ویدیو دادستان مرکز استان و دادستان ویژه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به‌صورت فوری مامور شدند تا ابعاد این موضوع را بررسی کنند.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عامه هیچ‌گونه تعارفی ندارد، تصریح کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد این اتفاق در حوزه قضایی استان سیستان و بلوچستان رخ داده است، وفق مقررات قانونی و بدون هیچ‌گونه اغماضی با خاطیان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. همچنین در مورد کلیپ ادعایی مربوط به شهرستان فاریاب طی بررسی صورت گرفته از سوی مقامات قضایی استان کرمان پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از افرادی که در این خصوص مدعی تضییع حقوق خود هستند خواست تا با مراجعه به نزدیک‌ترین مرجع قضایی، شکایت خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند تا پرونده با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی خود را ملزم به اجرای عدالت می‌داند و هرگونه تخطی از قانون یا نقض حقوق شهروندی توسط هر فردی که باشد، با واکنش قانونی و شایسته دستگاه قضا همراه خواهد بود.

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تفتان فضای مجازی نیروهای مسلح خاطیان ضرب و شتم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
57
پاسخ
تابناک روستاهای افغانستان خالی از جمعیت شده دسته دسته دارن میان ایران . نیمروز وانت پشت وانت افغانی داره میاد . از مرز پاکستان هم دسته دسته داره افغانی میاد . تابناک با وزارت کشور مصاحبه کن با مرزبانی مصاحبه کن پشت هم افغانی داره میاد
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