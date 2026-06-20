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تقابل کیهان و سخنگوی وزارت خارجه بر سر تنگه هرمز

سخنگوی محترم وزارت خارجه بسته شدن تنگه هرمز را تکذیب کرده‌ و آن را بی‌اساس دانسته است.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۳۸
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1254 بازدید
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۴
تقابل کیهان و سخنگوی وزارت خارجه بر سر تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل کیهان؛ آقای بقایی در گفت‌وگوی تلویزیونی به صراحت تاکید کرد که در بند 13 تفاهم‌نامه آمده است که اجرای بندهای اول و چهارم و پنجم و دهم و یازدهم، در کنار یکدیگر ضروری است و بدون اجرای این بندها، نباید کار دیگری صورت بگیرد.آقای عراقچی هم به مردم قول داد که عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان جزو تفاهم‌نامه است!

حالا نه تنها عقب‌نشینی اتفاق نیفتاده، بلکه اسرائیل به جنایات و توحش خود ادامه می‌دهد و اعلام کرده است که حملاتش را متوقف نمی‌کند.این موضع و اقدام اسرائیل نقض کامل و فاحش بند یک است.وقتی تفاهم‌نامه رسماً نقض شده و اقدام نشده، چرا باید ایران تعهدش برای بازگشایی تنگه هرمز را عملی کند؟ این کار چه توجیهی دارد؟

 ادامه‌ این خطا در بازگشایی تنگه هرمز، دشمن را وقیح‌تر می‌کند و اهرم‌های قدرت ایران را کاملاً تضعیف و آینده را خطرناک‌تر می‌کند.حداقل به گفته‌های خودتان عمل کنید!.

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روزنامه کیهان وزارت امور خارجه سخنگوی وزارت امور خارجه تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
1
پاسخ
نقض می تونه صفر و یک نباشه، ما هم می تونیم بند بازگشایی تنگه هرمز رو نقض کنیم، و اگر اونها هم بند محاصره رو نقض کردند، ما با باب المندب جواب بدیم نه توی توافق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
7
6
پاسخ
پیشبرد تفاهم نامه به صورت گام به گام است وقتی کشتی های ما آزادانه از محاصره دریایی عبور کردند ما هم درمقابل اعلام کردیم تنگه باز است . عجیبه که کیهان متوجه موضوع نشده و همچنان مانند زمان برجام حیران است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
6
پاسخ
درست میگوید تا کی نه به تهدید ها لفظی و نه به تهدیدهای عملی دشمن نمیخواهید پاسخ بدهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
5
پاسخ
والا...اینا طوری عمل میکنن که انگار لازمه که حتما آمریکا خوشش بیاد
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