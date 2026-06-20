تقابل کیهان و سخنگوی وزارت خارجه بر سر تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل کیهان؛ آقای بقایی در گفت‌وگوی تلویزیونی به صراحت تاکید کرد که در بند 13 تفاهم‌نامه آمده است که اجرای بندهای اول و چهارم و پنجم و دهم و یازدهم، در کنار یکدیگر ضروری است و بدون اجرای این بندها، نباید کار دیگری صورت بگیرد.آقای عراقچی هم به مردم قول داد که عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان جزو تفاهم‌نامه است!

حالا نه تنها عقب‌نشینی اتفاق نیفتاده، بلکه اسرائیل به جنایات و توحش خود ادامه می‌دهد و اعلام کرده است که حملاتش را متوقف نمی‌کند.این موضع و اقدام اسرائیل نقض کامل و فاحش بند یک است.وقتی تفاهم‌نامه رسماً نقض شده و اقدام نشده، چرا باید ایران تعهدش برای بازگشایی تنگه هرمز را عملی کند؟ این کار چه توجیهی دارد؟

ادامه‌ این خطا در بازگشایی تنگه هرمز، دشمن را وقیح‌تر می‌کند و اهرم‌های قدرت ایران را کاملاً تضعیف و آینده را خطرناک‌تر می‌کند.حداقل به گفته‌های خودتان عمل کنید!.