آسمان صاف در اکثر مناطق کشور

به گزارش تابناک؛ بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هواشناسی نشان می‌دهد طی ۵ روز آینده در ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بارش‌های پراکنده روی می‌دهد و در سایر مناطق کشور رخداد بارشی پیش‌بینی نشده است.

طی ۵ روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک روی می‌دهد. همچنین طی سه روز آینده شرق دریای عمان، یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج خواهد شد.

حداکثر دما تهران امروز به ۳۸ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. در قم بیشینه دما به ۴۲ درجه خواهد رسید و حداکثر دما در مراکز استان‌های ساحلی شمال یعنی رشت، ساری و گرگان به ترتیب به ۳۳ درجه، ۳۲ و ۳۴ درجه می‌رسد.

برای فردا نیز حداکثر دمای پایتخت ۴۰ درجه پیش‌بینی شده است. دمایی که از دمای شهر بندرعباس یک درجه بالاتر خواهد بود.

هشدار افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا

نوع مخاطره: افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۰-۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل (به‌ویژه روز شنبه)

منطقه اثر:

شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۳۰: مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان در شرق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز.

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱: مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های هرمزگان و نواحی جنوبی بوشهر در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز.

اثر مخاطره: غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد‌های دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه سنگین. اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی.

توصیه: احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناور‌های سبک و نیمه سنگین. اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکو‌های نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی.