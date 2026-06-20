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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

صعود آمریکا قطعی شد؛ غافلگیری استرالیا با گل‌به‌خودی

صعود آمریکا به مرحله یک شانزدهم نهایی همانند مکزیک قطعی شد و یکی از میزبان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ هم راهی مرحله حذفی شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۰۱
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استرالیا و آمریکا

تیم ملی آمریکا موفق شد در دومین دیدارش در گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل استرالیا به پیروزی برسد و راهی مرحله حذفی شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی آمریکا و استرالیا در دور دوم دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۲۲:۳۰ جمعه شب به وقت تهران (ساعت ۱۲ به وقت محلی) از گروه D در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل به مصاف هم رفتند که میزبان با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.

کامرون برجس (دقیقه ۱۱ - گل به خودی) و الکس فریمن (دقیقه ۴۳) گل‌های تیم ملی آمریکا را به ثمر رساندند.

آمریکای میزبان که در دیدار نخست خود مقابل پاراگوئه با درخشش بالوگان و با نتیجه ۴ بر یک پیروز شده بود، مقابل استرالیا هم با اعتماد به نفس وارد میدان شد. هرچند اولین گل این تیم هم، مانند دیدار قبلی‌اش روی گل به خودی به‌ ثمر رسید و اشتباه برجس، مدافع استرالیا منجر به باز شدن دروازه پاتریک بیچ شد.

استرالیا که در نخستین دیدارش با کلین‌شیت مقابل ترکیه توانسته بود روی ضدحملات به برتری هم برسد، با باز شدن دروازه‌اش در دقایق ابتدایی بازی، شرایطش تغییر کرد. هرچند حملات برنامه‌ریزی شدن کانگوروها هم اثری نداشت و با فضای بیشتری که نصیب آمریکایی‌ها شد، آنها در دقیقه ۴۳ به گل دوم هم رسیدند.

در شروع نیمه دوم، استرالیا کار را کمی هجومی‌تر آغاز کرد و سعی داشت خیلی زود به گل برسد، اما این تیم میزبان بود که در حفاظت از گل‌هایی که زده بود، موفق‌تر عمل کرد. در ادامه هم تلاش‌های دو تیم برای رسیدن به گل بی نتیجه بود و آمریکا ۳ امتیاز بازی را از آن خود کرد.

آمریکا با این پیروزی ۶ امتیازی شد و صعودش به مرحله یک شانزدهم نهایی را قطعی کرد. با این حال کار استرالیا به دور سوم دیدارهای مرحله گروهی کشید که باید با پاراگوئه دیدار کند.

برنامه دیگر دیدار این گروه به شرح زیر است:

شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)

  • ترکیه - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا (ساعت ۲۰ به وقت محلی)
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