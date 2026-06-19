ترامپ: اگر جنگ با ایران را متوقف نمیکردم بدون نفت میماندیم!
به گزارش تابناک، ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفت: موشکهای ایران بر فراز کشتیهای میلیارد دلاری پرواز میکردند.
دونالد ترامپ، در ادامه گفتگو با اکسیوس در خصوص حمله به ایران ، پیامدهای منفی آن و در دفاع از تفاهمنامه گفت:ما تنگه هرمز کاملاً بسته را داشتیم.
تمام آنجا مینگذاری میشد و موشکهایی بر فراز کشتیهای میلیارد دلاری پرواز میکردند. کشتیها هرگز حرکت نمیکردند.
طولانی شدن جنگ علیه ایران برای جلب رضایت تندروها، ممکن بود به رکود جهانی منجر شود.
ترامپ در ادامه سخنان خود گفت: اگر من همین حالا به حملات علیه آنها ادامه میدادم، در شرایطی که قرار نیست نیروی پیادهنظام اعزام کنیم — و شما هم که تمایلی به اعزام نیروی پیاده ندارید، درست است؟
اگر قرار نباشد نیروی پیادهنظام به آنجا بفرستیم، احتمالاً همان مسئولان و فرماندهان به عمق غارها پناه میبرند؛ غارهایی که به آنها غارهای گرانیتی میگویند و بسیار مستحکم هستند.
آنها به عمق این غارها میروند و بعد از اینکه ما حملات را متوقف کردیم، دوباره بیرون میآیند و احتمالاً همان رهبران سابق خواهند بود.
در این صورت، ما همین حالا شاهد انسداد کامل تنگه هرمز بودیم.
سراسر تنگه مینگذاری میشد و موشکها بر فراز کشتیهای میلیارد دلاری به پرواز درمیآمدند؛ کشتیهایی که دیگر هرگز جرات بادبان کشیدن و حرکت نداشتند. و ما برای ماهها هیچ نفتی در اختیار نداشتیم.