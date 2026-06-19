مدیریت بحران یک استان اطلاعیه صادر کرد

اداره‌کل مدیریت بحران استان با اشاره به وزش بادهای شدید، افزایش گرد و خاک، بالا رفتن غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در شهر کرمان، از شهروندان خواست صبح روز شنبه ۳۰ خرداد، پیش از خروج از منزل، آخرین اطلاعیه‌های مربوط به نحوه فعالیت ادارات را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی وزش بادهای شدید، افزایش گرد و خاک، بالا رفتن غلظت غبار و افت کیفیت هوا در شهر کرمان، شهروندان باید ضمن رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی، اطلاعیه‌های رسمی را دنبال کنند

بر این اساس از شهروندان درخواست می‌شود پیش از خروج از منزل در صبح روز شنبه ۳۰ خردادماه، آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به نحوه فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از طریق شبکه‌های اجتماعی استانداری کرمان، خبرگزاری‌های رسمی و صداوسیما بررسی کنند.