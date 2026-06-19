عکس: کنایه سنگین کاربر اسپانیایی به ترامپ!
باید به ایالات متحده به خاطر پیروزی بزرگش تبریک بگوییم.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۹۴| |
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به گزارش تابناک، کاربر اسپانیایی در پستی با کنایه سنگین به ترامپ نوشت: باید به ایالات متحده به خاطر پیروزی بزرگش تبریک بگوییم!
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