عکس: کنایه سنگین کاربر اسپانیایی به ترامپ!

باید به ایالات متحده به خاطر پیروزی بزرگش تبریک بگوییم.

به گزارش تابناک، کاربر اسپانیایی در پستی با کنایه سنگین به ترامپ نوشت: باید به ایالات متحده به خاطر پیروزی بزرگش تبریک بگوییم!