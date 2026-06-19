آمریکا باید مراقبت کند تا صلح قربانی شرارت نشود
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور: آمریکا باید بسیار مراقبت کند تا صلح قربانی شرارت ذاتی طرف سوم نشود
کد خبر: ۱۳۸۰۱۹۳| |
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به گزارش تابناک، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا باید بسیار مراقبت کند تا صلح قربانی شرارت ذاتی طرف سوم نشود.
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