هشدار سردار قاآنی: غزه هم طوفان دارد مراقب باشید!
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشت : غزه هم طوفان دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۹۱| |
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به گزارش تابناک، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: وقتی گفتیم حزب الله مرصاد دارد توجه نکردید گرفتار شدید؛ یکصد نفر تلفات را چه کسی جواب میدهد؟
وی در ادامه این پست نوشت: غزه هم طوفان دارد اگر به خواست سیاسیونتان حرکت کنید گرفتار طوفان میشوید. مراقب باشید.
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