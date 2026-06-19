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صدر اعظم آلمان: آتش‌بس ایران و آمریکا باید شامل لبنان بشود

«فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان روز جمعه از درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر خودداری اسرائیل از تشدید بیشتر تنش‌ها در کرانه باختری حمایت کرد و گفت که آتش‌بس میان ایران و آمریکا باید لبنان را نیز دربرگیرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۸۹
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صدر اعظم آلمان: آتش‌بس ایران و آمریکا باید شامل لبنان بشود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، مرتس پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت که رهبران این اتحادیه درباره توافق ایران و آمریکا و همچنین تحولات اخیر خاورمیانه،از جمله وضعیت لبنان گفت‌وگوهای مفصلی داشته‌اند.

وی در این رابطه گفت: «همگی توافق داریم که اکنون ضروری است آتش‌بسی که میان آمریکا و ایران مذاکره شده، در جنوب لبنان نیز حفظ شود.»

بر اساس بند اول تفاهم‌نامه تهران ـ‌ واشنگتن که ۲۸ خرداد به امضای روسای جمهور ایران و آمریکا رسید، «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر، با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.»

صدراعظم آلمان در ادامه افزود که رهبران اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهند «از تشدید بیشتر تنش‌ها از طریق شهرک‌سازی در کرانه باختری خودداری کند.»

وی گفت که این موضع را بارها مستقیما به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل منتقل کرده است.

جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی می‌داند. سازمان ملل بارها هشدار داده است که ادامه گسترش شهرک‌سازی، امکان تحقق راه‌حل دوکشوری را که یکی از چارچوب‌های اصلی برای حل مناقشه چند دهه‌ای فلسطینیان و اسرائیل محسوب می‌شود، تهدید می‌کند.

مرتس همچنین گفت که در این نشست درباره اقدامات احتمالی تجاری علیه اسرائیل نیز بحث شده است. وی مدعی شد که آلمان تا بدین لحظه با این پیشنهادات مخالفت کرده است.

مرتس جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماه‌هاست بر سر اتخاذ موضعی سختگیرانه‌تر در قبال دولت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل در پی ادامه جنایات جنگی و دیگر نقض‌های حقوق بین‌الملل در غزه، کرانه باختری و لبنان، دچار اختلاف نظر هستند. اسپانیا و ایرلند، که از منتقدان سرسخت اسرائیل در اتحادیه اروپا به شمار می‌روند، پیشگام درخواست‌ها برای اقدامات شدیدتر علیه اسرائیل هستند و بیش از ده کشور عضو دیگر نیز از این رویکرد حمایت می‌کنند.

در مقابل، آلمان که یکی از نزدیک‌ترین متحدان اسرائیل در اروپا محسوب می‌شود، همچنان مانع از تصویب پیشنهادهای مربوط به تحریم‌های شدیدتر شده و می‌گوید که اتحادیه اروپا باید کانال‌های دیپلماتیک را باز نگه دارد و نگرانی‌های خود را از طریق گفت‌وگوهای دوجانبه و نه از طریق اقدامات تنبیهی مطرح کند.

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