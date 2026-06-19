واکنش زیدآبادی به تحلیل نادرست از پیام اخیر رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامه نگار، در واکنش به تحلیل عده ای از پیام رهبر معظم انقلاب در مورد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در کانال تلگرامی خود نوشت:

تحلیل نادرست

عده‌ای پیام رهبر انقلاب در مورد تفاهم‌نامهٔ بین ایران و آمریکا را مقصر جلوه دادن آقای پزشکیان دربارهٔ آیندهٔ مذاکرات تحلیل و تفسیر کرده‌اند.

به نظرم این‌گونه تحلیل و تفسیرها نادرست است؛ زیرا رابطهٔ دکتر پزشکیان با رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی، صمیمی و مبتنی بر اعتماد متقابل بوده و هست. این رابطه به رابطهٔ شیخ حسن روحانی با رهبر شهید انقلاب اسلامی شباهتی ندارد.

در واقع تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی در امر مذاکره و تفاهم‌نامه و توافقنامهٔ احتمالی، به نوعی ابراز اعتماد به رئیس‌جمهور و یادآوری جایگاه وی در ادارهٔ امور کشور در موقعیت شخص دوم نظام است؛ موقعیتی که برخی گمان می‌کردند با پررنگ شدن نقش آقای قالیباف در مذاکرات، به کلی به حاشیه رفته و اهمیت خود را از دست داده است.