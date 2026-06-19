تماس تلفنی ترامپ و «مقام اسرائیلی» درباره لبنان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی از تماس تلفنی با مقام‌های اسرائیلی درباره تحولات لبنان خبر داد و مدعی شد که از تل‌آویو خواسته است توافق آتش‌بس با حزب‌الله را بپذیرد.

رژیم صهیونیستی امروز نیز به حملات خود علیه لبنان ادامه داد و بار دیگر آتش‌بس را نقض کرد.

ترامپ روز چهارشنبه صراحتاً اعلام کرده بود که خواهان توقف حملات اسرائیل به لبنان نیست و تنها از شدت این حملات رضایت ندارد.

برخی اختلافات ظاهری آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از آنکه نشانه فاصله‌گیری واشنگتن از تل‌آویو باشد، بیانگر هماهنگی در تاکتیک‌ها و تقسیم نقش میان دو طرف است؛ به‌طوری‌که در عرصه سیاسی از آتش‌بس سخن گفته می‌شود، اما در میدان، حملات اسرائیل همچنان ادامه دارد.