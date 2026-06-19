تماس تلفنی ترامپ و «مقام اسرائیلی» درباره لبنان
ترامپ روز جمعه با یک «مقام اسرائیلی» گفتوگو کرد و از اسرائیل خواست تا با آتشبس با حزبالله موافقت کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۸۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با شبکه انبیسی از تماس تلفنی با مقامهای اسرائیلی درباره تحولات لبنان خبر داد و مدعی شد که از تلآویو خواسته است توافق آتشبس با حزبالله را بپذیرد.
رژیم صهیونیستی امروز نیز به حملات خود علیه لبنان ادامه داد و بار دیگر آتشبس را نقض کرد.
ترامپ روز چهارشنبه صراحتاً اعلام کرده بود که خواهان توقف حملات اسرائیل به لبنان نیست و تنها از شدت این حملات رضایت ندارد.
برخی اختلافات ظاهری آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از آنکه نشانه فاصلهگیری واشنگتن از تلآویو باشد، بیانگر هماهنگی در تاکتیکها و تقسیم نقش میان دو طرف است؛ بهطوریکه در عرصه سیاسی از آتشبس سخن گفته میشود، اما در میدان، حملات اسرائیل همچنان ادامه دارد.
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