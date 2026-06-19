آتشسوزی در جنگلهای ایالت واشنگتن آمریکا
در پی آتشسوزی گسترده جنگلی در شهر اسپوکن ایالت واشنگتن، دستکم ۱۲ خانه تخریب شده و بقایای احتمالی یک انسان نیز در یکی از ساختمانهای سوخته کشف شده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۸۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا، مقامات آمریکایی اعلام کردند در پی آتشسوزی گسترده جنگلی در شهر اسپوکن ایالت واشنگتن، دستکم ۱۲ خانه تخریب شده و بقایای احتمالی یک انسان نیز در یکی از ساختمانهای سوخته کشف شده است.
مقامات محلی اعلام کردند نیروهای امدادی و آتشنشانی همچنان در حال مهار آتش و ارزیابی میزان خسارات هستند.
بر اساس اعلام مسئولان، در جریان بررسی مناطق آسیبدیده، بقایای احتمالی یک انسان در یکی از اقامتگاههای سوخته کشف شده است. با این حال، هویت فرد و علت دقیق مرگ پس از انجام آزمایشهای تخصصی مشخص خواهد شد.
مقامهای آمریکایی درباره گسترش آتشسوزی و تهدید مناطق مسکونی هشدار داده و از ساکنان برخی مناطق خواستهاند دستورهای تخلیه اضطراری را رعایت کنند.
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