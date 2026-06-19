در پی آتش‌سوزی گسترده جنگلی در شهر اسپوکن ایالت واشنگتن، دست‌کم ۱۲ خانه تخریب شده و بقایای احتمالی یک انسان نیز در یکی از ساختمان‌های سوخته کشف شده است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، مقامات آمریکایی اعلام کردند در پی آتش‌سوزی گسترده جنگلی در شهر اسپوکن ایالت واشنگتن، دست‌کم ۱۲ خانه تخریب شده و بقایای احتمالی یک انسان نیز در یکی از ساختمان‌های سوخته کشف شده است.

مقامات محلی اعلام کردند نیروهای امدادی و آتش‌نشانی همچنان در حال مهار آتش و ارزیابی میزان خسارات هستند.

بر اساس اعلام مسئولان، در جریان بررسی مناطق آسیب‌دیده، بقایای احتمالی یک انسان در یکی از اقامتگاه‌های سوخته کشف شده است. با این حال، هویت فرد و علت دقیق مرگ پس از انجام آزمایش‌های تخصصی مشخص خواهد شد.

مقام‌های آمریکایی درباره گسترش آتش‌سوزی و تهدید مناطق مسکونی هشدار داده و از ساکنان برخی مناطق خواسته‌اند دستورهای تخلیه اضطراری را رعایت کنند.