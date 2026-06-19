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زلنسکی، بلاروس را تهدید به حمله نظامی کرد

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «در امتداد مرزهای اوکراین و بلاروس تجهیزاتی مستقر شده که آتش حملات روسیه را علیه اوکراین هدایت و تنظیم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۸۳
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زلنسکی، بلاروس را تهدید به حمله نظامی کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «در امتداد مرزهای اوکراین و بلاروس تجهیزاتی مستقر شده که آتش حملات روسیه را علیه اوکراین هدایت و تنظیم می‌کند.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین افزود: من یک هفته به بلاروس زمان می‌دهم تا این تجهیزات را جمع‌آوری کند؛ در غیر این صورت، خودمان این کار را انجام خواهیم داد.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
2
پاسخ
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