زلنسکی، بلاروس را تهدید به حمله نظامی کرد
رئیسجمهور اوکراین گفت: «در امتداد مرزهای اوکراین و بلاروس تجهیزاتی مستقر شده که آتش حملات روسیه را علیه اوکراین هدایت و تنظیم میکند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۸۳| |
3048 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیسجمهور اوکراین گفت: «در امتداد مرزهای اوکراین و بلاروس تجهیزاتی مستقر شده که آتش حملات روسیه را علیه اوکراین هدایت و تنظیم میکند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین افزود: من یک هفته به بلاروس زمان میدهم تا این تجهیزات را جمعآوری کند؛ در غیر این صورت، خودمان این کار را انجام خواهیم داد.»
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...