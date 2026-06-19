معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: متخصصان کشور روسیه برای تسریع در احداث قطعه‌های ۲ و ۳ نیروگاه اتمی ایران به‌زودی با سرعت بیشتری در ایران مستقر خواهند شد تا روند اجرای طرح ادامه پیدا کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاري صدا و سيما، مصطفی رجبی مشهدی از دیدار دوجانبه با وزیر انرژی روسیه در حاشیه اجلاس وزرای انرژی سازمان همکاری شانگهای، خبر داد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین به گفت‌و‌گو‌ها درباره اتصال الکتریکی ایران و روسیه از مسیر آذربایجان اشاره کرد و گفت طرف روسی با این طرح موافقت کرده و قرار شد مباحث فنی و نحوه همکاری سه کشور در این زمینه در ادامه پیگیری شود.

رجبی مشهدی افزود: در حوزه انتقال گاز نیز، با توجه به آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های گازی وارد شده، طرف روسی آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرد و مقرر شد نیازمندی‌های ایران به‌صورت رسمی در این حوزه و سایر بخش‌های مرتبط برای طرف روسی ارسال شود تا همکاری‌ها به نتایج عملی برسد.