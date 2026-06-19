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بیانیه کمیسیون امنیت ملی در پی پیام رهبر معظم انقلاب

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ضمن بی‌اعتمادی مطلق به دشمنان، یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را ترسیم نقشه جدید امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته و از حیث وظیفه نظارتی مجلس با دقت تحقق کامل شروط رهبری انقلاب را تا انتها پیگیری و مطالبه خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۷۶
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بیانیه کمیسیون امنیت ملی در پی پیام رهبر معظم انقلاب

به گزارش تابناک، متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیمالَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ(آل عمران-۱۷۳ و ۱۷۴)

ملت پرشور و باوفای ایران!

ایستادگی شما در مسیر حق و مقاومت در برابر زورگویی زیاده خواهان و بدخواهان، ثابت کرد که فرهنگ و تمدن ایرانی با آموزه‌های بلند اسلامی گره خورده؛ مقاومتی که امروز تحسین جهانیان را برانگیخته است.

ما همچنان سوگوار رهبر و امام شهیدی هستیم که آسایش خویش را فدای آرامش ملت عزیز ایران و امت سربلند اسلام کرد؛ با این حال، باور داریم که راه و رسم آن بزرگوار، مکتبی انسان‌ساز است که آموزه‌های آن تا همیشه سرمایه حرکت و ایستادگی ایرانیان خواهد بود.

امروز خرسندیم که دشمنان کژاندیشِ ایرانِ یکپارچه، بار دیگر در محاسبات خود دچار اشتباهی فاحش شدند و در پیشبرد اهداف شوم خود ناکام ماندند. دنیا به چشم دید که ایران اسلامی با شجاعت و اقتدار، متجاوزان زیاده‌خواه را بر جای خود نشاند و به آنان فهماند که در برابر ملت بزرگ و متمدن ایران، چاره‌ای جز پذیرش شکست و ادای احترام ندارند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن بی‌اعتمادی مطلق به دشمنان، «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» را ترسیم نقشه جدید امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته و از حیث وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی با دقت تحقق کامل شروط رهبری معظم را تا انتها پیگیری و مطالبه خواهد کرد. ما معتقدیم استمرار این پیروزی‌ها، تنها در سایه وحدت و انسجام ملی محقق خواهد شد.

این کمیسیون در بررسی تفاهم‌نامه اخیر، رهنمودهای مقام معظم رهبری را فصل‌الخطاب و نصب‌العین خود قرار داده است؛ با این امید که با تامین حداکثری منافع ملت رشید ایران و در پرتو همبستگی ملی، بیش از پیش شاهد پیشرفت و شکوفایی کشور در مسیر آرمان‌های اصیل انقلاب باشیم.

در پایان، ضمن دعوت همگان به هوشیاری و بصیرت در این مسیر خطیر، به تیم مذاکره‌کننده یادآور می‌شویم که با توجه دقیق به منویات رهبری،تکیه بر الطاف الهی و پشت‌گرمی به ملت همیشه در صحنه، بر مطالبات بحق مردم مبعوث شده ایران اسلامی استقامت ورزند. پیروزی روزافزون ملت قهرمان ایران و خادمان آنان در تمامی عرصه‌ها را از درگاه خداوند متعال مسألت داریم.

باللّه العون و التوفیقاِنّهُ حَسبنا و نعم الرفیق

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