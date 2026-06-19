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حمایت شرکای اروپایی مکرون از تحریم‌ وزیران اسرائیلی

رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه فاجعه انسانی در غزه همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: وضعیت کنونی در کرانه باختری را «قابل قبول» نیست.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۷۴
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حمایت شرکای اروپایی مکرون از تحریم‌ وزیران اسرائیلی

به گزارش تابناک، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، وضعیت کنونی در کرانه باختری را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و از توافق با شرکای اروپایی خود بر سر لزوم اعمال تحریم‌هایی علیه وزیران افراطی اسرائیلی خبر داد.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: رهبران اتحادیه اروپا بر مخالفت قاطع خود با شهرک‌های غیرقانونی صهیونیست‌نشین در کرانه باختری تأکید کرده‌اند.

به گزارش الجزیره، مکرون در ادامه با اشاره به تداوم بحران در نوار غزه، تأکید کرد که فاجعه انسانی در این منطقه همچنان پابرجا است.

رئیس جمهور فرانسه همچنین در اظهاراتی مداخله جویانه گفت که از انحصار سلاح در دست دولت این کشور حمایت می‌کند و اتحادیه اروپا از ارتش و نیروهای امنیتی لبنان پشتیبانی خواهد کرد.

وی در پایان از برگزاری یک کنفرانس بین المللی در هفته‌های آینده با هدف جلب حمایت برای ارتش لبنان خبر داد.

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