سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز جمعه با محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز جمعه با محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر خارجه کشورمان در این تماس تلفنی از تلاش ها، ابتکارات و مساعی جمیله پاکستان در روند مذاکرات دیپلماتیک و رسیدن به یک یادداشت تفاهم قدر دانی کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تعهد و مسئولیت ایالات متحده در قبال پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید کرد که هرگونه نقض تعهدات مندرج در این یادداشت تفاهم متوجه آمریکا خواهد بود و نسبت به پیامدها و تبعات چنین اقدامی هشدار داد.

وزیر خارجه پاکستان نیز با استقبال از روند دیپلماتیک جاری، بر حمایت کشورش از تداوم مذاکرات و تلاش‌ها برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تأکید و در خصوص موفقیت در مراحل آتی این روند ابراز امیدواری نمود.

طرفین در این گفتگو ضمن مرور و پیگیری برخی موضوعات دوجانبه، بر تداوم مشورت ها و رایزنی ها تاکید کردند.