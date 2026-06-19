تنش بین ترامپ و نخست وزیر ایتالیا بالا گرفت!
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این تنش بعد از آن بالا گرفت که شبکه تلویزیونی ایتالیایی La۷ به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که رئیس جمهور ایالات متحده در اظهاراتی مدعی شده جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در جریان نشست گروه 7 در شهر اِویان فرانسه برای گرفتن یک عکس یادگاری به او «التماس کرده است.» ترامپ در این باره گفته است: «او التماسم کرد تا با او عکس بگیرم! بسیار عکس انداختن با من را میخواست. من حتی نمیخواستم این کار را بکنم، اما دلم برایش سوخت!»
این اظهارات با واکنش فوری دولت ایتالیا همراه شد تا جایی که رُم سفر قریبالوقوع وزیر خارجه خود به آمریکا را لغو کرد.
ترامپ همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه جنجالی مدعی شده بود که «اصلاً موظف نبوده» با نخستوزیر ایتالیا صحبت کند.
در پی انتشار این سخنان، جورجیا ملونی نخستوزیر ایتالیا در یک پیام ویدئویی ضمن ابراز شگفتی از این ادعاها، سخنان ترامپ را «کاملاً ساختگی» خواند و با لحنی قاطع تأکید کرد که نه خودش و نه ملت ایتالیا اهل التماس نیستند.
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ملونی در این پیام ویدئویی گفت: «برخی چیزها شایسته پاسخ فوری هستند. اظهارات دونالد ترامپ کاملاً ساختگی و جعلی است. من صراحتاً شوکه شدهام. واقعاً نمیدانم چرا رئیسجمهور ایالات متحده با متحدانش اینگونه رفتار میکند؛ به هر حال این نخستین باری نیست که چنین اتفاقی میافتد.»
نخستوزیر ایتالیا در ادامه با گلایهای آشکار، عملکرد ترامپ در برابر دشمنان غرب را زیر سؤال برد و تصریح کرد: «فقط میتوانم بگویم جای تأسف است که او همین عزم و قاطعیت را در برابر دشمنان غرب، دشمنان ایالات متحده و رهبرانی که در مقابلشان به مراتب منعطفتر و سازشکارتر ظاهر میشود، نشان نمیدهد.»
ملونی در پایان به ترامپ متذکر شد: «اما او باید یک چیز را به خاطر بسپارد: ایتالیا و من هرگز التماس نمیکنیم. ما همواره سربلند و مقتدریم.»
به دنبال این جنجال، «آنتونیو تاجانی» وزیر امور خارجه و معاون نخستوزیر ایتالیا نیز سفر از پیش برنامهریزی شده خود به میامی آمریکا را به طور کامل لغو کرد. تاجانی اظهارات ترامپ را «سنگین و توهینآمیز علیه تمامیت ایتالیا» توصیف کرد.