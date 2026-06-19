واکنش به برنامه بازرسی آژانس در ایران
به گزارش تابناک، اسماعیل در گفتگو با خبرنگاران، بقایی یادآور شد: طبق متن یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به شروع اجرای مفاد بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ یادداشت تفاهم و تداوم اجرای آنها است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی راجع به نشست سوئیس که پیشتر گفته شده بود در روز جمعه برگزار خواهد شد، گفت: یکی از اهداف اصلی نشست سوئیس در روز جمعه، امضای متن تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی بود و قرار بود در حاشیه مراسم امضاء راجع به ترتیبات مربوط به مذاکرات توافق نهایی هم تبادل نظر شود؛ با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم، در بامداد ۲۸ خرداد به صورت دیجیتالی انجام شد، برگزاری نشست مزبور در سوئیس فوریت ندارد اما در حال برنامهریزی برای برگزاری یک نشست طی روزهای آینده هستیم.
تکذیب ادعای گزارشهای رسانهای مبنی بر بستهشدن تنگه هرمز
بقائی همچنین ادعای برخی رسانهها مبنی بر بستهشدن تنگه هرمز را بیاساس دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وفق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ تدابیر لازم را برای اطمینان از تردد ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز اتخاذ نمودهاند و کشتیرانی در این مسیر در حال انجام است.
برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای ایران نداریم
بقائی اخبار منتشره در برخی رسانهها مبنی بر دعوت جمهوری اسلامی ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی از تاسیسات هستهای ایران را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد طبق بند ۸ این سند، مذاکره درباره موضوع هستهای در بازه زمانی ۶۰ روزه انجام میشود و البته این امر مستلزم تحقق پیشزمینههای شروع مذاکرات وفق بند ۱۳ خواهد بود.
بقائی همچنین یادآوری کرد وفق بند ۹ یادداشت تفاهم مزبور، در طول دوره ۶۰ روزه، وضعیت فعلی برنامه هستهای ایران حفظ خواهد شد و بر این اساس، بازرسی از تاسیساتی مانند بوشهر که تاکنون انجام میشد، ادامه می یابد اما بازرسی از تاسیساتی که دسترسی آژانس به آنها بهدلیل حملات نظامی مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف گردید، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود.