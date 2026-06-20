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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک؛

آمار تکان‌دهنده؛ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟ / رقمی بیش از ۵ برابر دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

به گفته صمصامی؛ ۱۳۰ میلیارد دلاری ارز‌های صادراتی بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، رقمی بسیار قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که این میزان بیش از پنج برابر کل ارز‌های بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا برآورد می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۵۲
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6662 بازدید
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۴۰

آمار تکان‌دهنده؛ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟ / رقمی بیش از ۵ برابر دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مهم اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، در این میان برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند سیاست‌های اتخاذشده از سوی سیاست‌گذار ارزی به گونه‌ای بوده که روند بازگشت ارزهای صادراتی به شکل مطلوب پیش نرفته و همچنان بخش قابل توجهی از این منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک جزئیات قابل توجهی از میزان ارزهای صادراتی غیرنفتی که طی سال‌های اخیر به کشور بازنگشته‌اند، ارائه کرد.

صمصامی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و ارزی علیه کشور اظهار داشت: در چنین شرایطی ضروری است تمامی ارزهای حاصل از صادرات به‌صورت کامل و صددرصدی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ مجموع ارز صادراتی که به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته، به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است. به گفته وی، این رقم معادل حدود ۳۶ درصد از کل صادرات کشور در این بازه زمانی است که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

وی در ادامه با اشاره به روند سالانه عدم بازگشت ارزهای صادراتی افزود: بر اساس آمار موجود، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ بیشترین میزان عدم بازگشت ارز صادراتی مربوط به سال گذشته، یعنی سال ۱۴۰۴ بوده است. در این سال بیش از ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته که این رقم در مقایسه با کل صادرات غیرنفتی همان سال، معادل حدود ۵۷ درصد بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: پس از سال ۱۴۰۴، رتبه دوم بیشترین میزان عدم بازگشت ارز صادراتی مربوط به سال ۱۴۰۳ است. در این سال نزدیک به ۱۹ میلیارد یورو از ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازنگشته که معادل حدود ۳۹ درصد از کل ارز صادراتی همان سال بوده است.

صمصامی در ادامه به موضوع تعهدات ارزی سررسیدشده اما ایفا نشده نیز اشاره کرد و آن را از دیگر ابعاد قابل تأمل در این حوزه دانست. وی توضیح داد: طبق قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی مشخصی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردانند. با این حال، آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این تعهدات حتی پس از پایان مهلت قانونی نیز ایفا نشده است.

آمار تکان‌دهنده؛ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟ / رقمی بیش از ۵ برابر دارایی‌های بلوکه‌شده ایران
 
به گفته وی، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ در مجموع بیش از ۳۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی باید بر اساس مهلت‌های تعیین‌شده برای رفع تعهدات ارزی به چرخه رسمی اقتصاد بازمی‌گشت، اما در عمل بیش از ۸۱ میلیارد دلار از این منابع ارزی به کشور بازنگشته است. این رقم معادل حدود ۲۶ درصد از کل تعهدات ارزی در این مدت محسوب می‌شود که مهلت قانونی بازگشت آنها نیز به پایان رسیده است.

این نماینده مجلس افزود: در سال گذشته نیز رقم تعهدات سررسیدشده اما ایفا نشده قابل توجه بوده است. به‌طوری که بیش از ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی که باید طبق قانون رفع تعهد می‌شد، عملیاتی نشده است. این رقم معادل حدود ۴۴ درصد از کل تعهداتی است که طبق قانون می‌بایست در آن سال به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازمی‌گشت.

صمصامی ادامه داد: در مجموع، در سال گذشته میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی به رقمی معادل ۲۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون یورو رسیده است که از این میزان، حدود ۱۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون یورو مربوط به تعهدات ارزی‌ای است که مهلت قانونی بازگشت آنها سپری شده اما همچنان به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری و تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، بیش از ۳ میلیارد و ۸۲۸ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی دولت تأکید کرد: سیاست گران‌سازی ارز رسمی با هدف تشویق صادرکنندگان متخلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، سیاستی نادرست است و در عمل نتیجه معکوس می‌دهد.

۱۳۰ میلیارد دلاری ارزهای صادراتی بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، رقمی بسیار قابل توجه است؛ این رقم بیش از پنج برابر کل ارزهای بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا برآورد می‌شود.

وی برای توضیح این موضوع به تحولات نیمه دوم سال گذشته اشاره کرد و گفت: در نیمه دوم سال گذشته نرخ ارز رسمی به‌طور ناگهانی از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافت. با این حال، نه‌تنها این اقدام باعث افزایش بازگشت ارزهای صادراتی نشد، بلکه در همان سال بیش از ۵۷ درصد از کل ارزهای صادراتی و حدود ۴۴ درصد از تعهدات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به چرخه رسمی اقتصاد کشور عرضه نشد.

صمصامی در پایان خاطرنشان کرد: حجم ۱۳۰ میلیارد دلاری ارزهای صادراتی بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، رقمی بسیار قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که این میزان بیش از پنج برابر کل ارزهای بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا برآورد می‌شود. وی با بیان اینکه این منابع ارزی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار ارز و تقویت اقتصاد کشور ایفا کند، افزود: متأسفانه دولت اهتمام کافی برای بازگرداندن این منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد کشور نشان نداده است.

 

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برچسب ها
بانک مرکزی ارزهای صادراتی حسین صمصامی رفع تعهد ارزی بازار ارز ارزهای بلوکه شده
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سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۴۰
عمو حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
69
پاسخ
چه خبره؟؟؟؟؟؟؟؟ 130 میلیارد دلار برنگشته؟ این صادرکننده با یارانه مفت و وام های نجومی تولید و صادرات می کنن بعد ارزشو اون طرف برای خودشون نگه میدارن. نهاد ناظر کجاس؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
هیس ، کاسبانه تحریم ناراحت می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
80
پاسخ
جدیدا اسم دزدی شده گم شدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ازجیب مردم جبران می‌شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
83
پاسخ
گم نشده بلکه هاپولی شده توسط آقا زاده ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
53
پاسخ
ريس جمهور دنبال توافقنامه نباشد دنبال اين ١٣٠ ميليارد دلار باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
33
پاسخ
پشتشم گرمه
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
4
41
پاسخ
فکر می کنی مخارج دکتر شدن در خارج چقدر است ؟، بچه ها درس می خوانند دکتر شدند و نابغه هستند و خانه های چند میلیون دلاری و تو همه برج های کشورهای عربی دفتر دارند خرج دارد عزیزم مفتی نیست اینها نابغه هستند مثل من و شما نیستند که مفت بگیرند بخوابن و لنگ کالابرگ و افزایش و ...افزایش حقوق باشند جالب می گویند پدر و مادرشان هنوز کالابرگ و یارانه آنها را می گیرند ......نوش جونتان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
55
2
پاسخ
الکی تشویش اذهان عمومی نکنید
رفع تعهد نشده که میشه، اینطور نیست که وقتی صادراتی انجام شده بلافاصله ارز در اختیار صادر کننده قرار بگیره که رفع تعهد کند، گاهی زمان می برد
مثلا اگر بخواد از محل ارز صادراتی خودش واردات انجام بده گاهی تا یکسال هم طول میکشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مشخصه که خودت نفع داری توی داستان ارزی:))
کارگر خسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ریشه بدبختی های مردم وجود ادمایی مثل جنابالی هست
!که از فاسد حمایت میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
25
پاسخ
مشکل قانون و این قانون توسط اشخاصی نوشته شده که ظاهراً به نفعشون نیست تغییر بکنه
سالهاست که کارت بازرگانی سوری ثبت میشه و در نهایت یک کارتن خواب بدهکار میشه و تمام
پشت داستان سرمایه داران و خود اتاق های بازرگانی هستن
راهکار؟
چرا سر وقت اشخاصی که با اون کارت کالا وارد میکنن نمیزنه و صرفا خود همون شخص کارت خواب بدهکار میشه؟
کافیه چند نفر رو بگیرن که دیگه کارت های بازرگانی جمع بشه
وقتی خود دولت اجازه میده پس گم نشده دست خود کارمندان دولته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
این دزدی ها و فسادها نتیجه همان تحریم های جهانی کمر شکن هستند
که احمدی‌نژاد و جلیلی و تندروهای جبهه پایداری برامون گرفتند
و گفتند کاغذهای پاره بی ارزش هستند!!!؟؟؟؟
ناشناس
| Germany |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
درست نوشتی
ولی سوری یعنی اهل سوریه
صوری یعنی الکی و صورت دار
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
23
پاسخ
دزدی هم نکردند چند سال پول را گم شده باهاش کار می کنند یا سود بانکی را می گیرند یا وام با بهره به واردکنندگان می دهند و بیست سال بعد اصل پول را می گذارند سرجاش ، هیچ اتفاقی هم نیفتاده و همه هم راضی و منتفع شده اند مثل دکل های نفتی گم شده ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
5
20
پاسخ
دوباره صمصامی بلندگو دست گرفته ، ناسلامتی نماینده مجلس هستی اگر این خبر صحت دارد بجای جار زدن ، در مجلس این را پیگیری کن ، مردم کم مصیبت دارند که گاه و بیگاه از این دست اخباری که سر و ته ندارد رومیکنی
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
ایشان در دوره احمدی نژاد بعد از رفتن اقای دانش جعفری مدتی سکاندار و سرپرست وزارت اقتصاد شده بود و انجا هم نظراتشان خاص بود و سرانجامی نیافت
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