ترامپ: اگر مداخله من نبود، اسرائیل نابود میشد
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای اعلام کرد: اگر مداخله من نبود، اسرائیل نابود میشد؛ باید نتانیاهو را کنترل کنم.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۴۱| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در مصاحبه با وبگاه آکسیوس اعلام کرد: رابطه من با نتانیاهو خوب است، اما باید او را کنترل کنم.
رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به نقض آتش بس با ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، ادعا کرد: اگر مداخله من نبود، اسرائیل نابود میشد. من میتوانم جلوی حمله اسرائیل به لبنان را بگیرم؛ آنها به من احترام میگذارند و هر چه بگویم انجام میدهند!
دونالد ترامپ سپس اضافه کرد: باید نتانیاهو را کمی عاقل نگه داریم.
این در حالیست که وی پیشتر نیز در گفتوگو با روزنامه «والاستریت ژورنال» گفته بود: وی گاهی بیش از حد شتابزده عمل میکند.
این اظهارات ترامپ پس از امضای تفاهم نامه با ایران عنوان شده است.
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با مداخله تو هم نابود خواهد شد به قول امام خمینی اسرائیل مرده ایست که مسیح هم نمیتواند ان را زنده کند
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...