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ترامپ: اگر مداخله من نبود، اسرائیل نابود می‌شد

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای اعلام کرد: اگر مداخله من نبود، اسرائیل نابود می‌شد؛ باید نتانیاهو را کنترل کنم.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۴۱
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2493 بازدید
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۴
ترامپ: اگر مداخله من نبود، اسرائیل نابود می‌شد

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در مصاحبه با وبگاه آکسیوس اعلام کرد: رابطه من با نتانیاهو خوب است، اما باید او را کنترل کنم.

 

رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به نقض آتش بس با ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، ادعا کرد: اگر مداخله من نبود، اسرائیل نابود می‌شد. من می‌توانم جلوی حمله اسرائیل به لبنان را بگیرم؛ آنها به من احترام می‌گذارند و هر چه بگویم انجام می‌دهند!

دونالد ترامپ سپس اضافه کرد: باید نتانیاهو را کمی عاقل نگه داریم.

 

این در حالیست که وی پیشتر نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گفته بود: وی گاهی بیش از حد شتاب‌زده عمل می‌کند.

 

این اظهارات ترامپ پس از امضای تفاهم نامه با ایران عنوان شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
1
1
پاسخ
دروغ محضه
مداخله ای درکارنبود
۷اکتبریادت رفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
1
2
پاسخ
این حرفها الکی هست...
احمد
|
Canada
|
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
1
6
پاسخ
با مداخله تو هم نابود خواهد شد به قول امام خمینی اسرائیل مرده ایست که مسیح هم نمی‌تواند ان را زنده کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
1
7
پاسخ
نیرو هوایی اسراییل حذف بشه یک هفته ای میشه با پیاده نظام محوش کرد.
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