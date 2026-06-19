برنامه مسابقات روز نهم دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶

در مهم‌ترین رقابت‌های روز نهم از دور دوم رقابت‌های گروهی تیم‌های برزیل و مراکش به دیدار رقبای خود خواهند رفت.

به گزارش تابناک؛ در روز نهم و دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه D رقابت‌ها تیم‌های استرالیا و آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه امشب (۲۹خرداد ماه) به مصاف هم خواهند رفت.

در دیدار‌های گروه C رقابت‌ها، تیم‌های مراکش و اسکاتلند از ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد (۳۰ خرداد) رقابت می‌کنند.

در دیدار دیگر از این گروه تیم‌های هائیتی و برزیل از ساعت ۴ صبح فردا به مصاف هم خواهند رفت.

رقابت دوم گروه D بین تیم‌های پاراگوئه و ترکیه از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح فردا برگزار می‌شود.

در دیدار‌های روز هشتم جام جهانی از گروه A رقابت‌ها دیدار تیم‌های جمهوری چک و آفریقای جنوبی با نتیجه ۱-۱ به اتمام رسید.

در رقابت دیگر از این گروه مکزیک میزبان توانست کره جنوبی را با نتیجه ۰-۱ شکست دهد و جواز حضور در دور بعدی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند.

در گروه B رقابت‌ها سوییس توانست با نتیجه ۱-۴ بوسنی هرزگوین را شکست دهد.

در رقابت دیگر این گروه که بین تیم‌های کانادا و قطر برگزار شد تیم ملی کانادا موفق شد با ۶ گل زده و بدون گل خورده به پیروزی قاطع دست یابد.