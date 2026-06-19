نماینده حزبالله: موشک ایران افسار اسرائیل را کشید
به گزارش تابناک؛ نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وابسته به حزب الله پنجشنبه شب در گفت وگویی مهم با شبکه خبری المیادین این کشور، با بیان اینکه «ایران تسلیم نشد» و «تفاهمنامه امضا شده میان ایران و آمریکا یک پیروزی واقعی برای ایران است» اعلام کرد، «این سند خواستار آتشبس فوری در لبنان، پایان جنگ و تعهد هر دو طرف به تمامیت ارضی و وحدت لبنان است و هیچ منطقه حائل یا خط صفری هم وجود ندارد؛ این چیزی است که طرف ایرانی به وضوح به ما اطلاع داده است» و حزب الله از دولت میخواهد که از چتر اسلامآباد حمایت کند.
مشروح مصاحبه: ایران تسلیم نشد
حسن فضل الله با بیان اینکه «ما شاهد دستاوردی بیسابقه در تاریخ جنگهای مدرن و روابط بینالملل هستیم» گفت، «ایران تسلیم نشد؛ جنگید و توانست تمام خاک، نظام و وحدت مردم خود را حفظ کند... ایران طرفهای آمریکایی و اسرائیلی را مجبور به توقف جنگ کرد و نه زیر آتش، بلکه طبق شرایط خود وارد مذاکره شد... این ایران نبود که در امور داخلی آمریکا دخالت کرده باشد، بلکه آمریکا ۴۷ سال برای تضعیف جمهوری اسلامی تلاش کرد و الان شاهدیم که ایران از ایالات متحده شرط اساسی عدم دخالت در امور داخلی خود را گرفت».
به گفته این عضو حزب الله لبنان «این تفاهمنامه یک پیروزی واقعی برای ایران است و هر کسی که این واقعیت را انکار کند، واقعیت را بیطرفانه نمیبیند. ما در مورد این تفاهمنامه فریاد اعتراض شدیدی را در نهادهای اسرائیلی میشنویم... ما با اطمینان میدانستیم که جمهوری اسلامی از ما حمایت میکند و در کنار ما میایستد. ایران از ما حمایت کرد و گواه این امر این است که توافق و تفاهمنامه را عمدتاً به بند لبنان مشروط کرد.
آنچه رسیدن به این تفاهمنامه را به تأخیر انداخت، اصرار ایران بر این بود که لبنان بخشی از این تفاهمنامه با آمریکا باشد. هیچکس نمیتواند دشمن اسرائیلی را به جز آمریکا، حتی مستقل از وضعیت میدانی، اجبار کند. ایران مذاکرات را موقتاً متوقف کرد تا بندی را تثبیت کند که اسرائیل را ملزم به توقف حملات میکرد.
سند ایران و آمریکا، خواستار آتشبس فوری در لبنان است
فضلالله افزود: این سند خواستار آتشبس فوری در لبنان، پایان جنگ و تعهد هر دو طرف به تمامیت ارضی و وحدت لبنان است. همچنین هیچ منطقه حائل یا خط صفری وجود ندارد؛ این چیزی است که طرف ایرانی به وضوح به ما اطلاع داده است. جناب وزیر خارجه آقای عراقچی به رئیس جمهور و رئیس مجلس اطلاع داد که متون مربوط به لبنان واضح هستند و نشان دهنده پایان جنگ هستند. ایران به ما، مردم ما و مقاومت ما متعهد است که توافق نهایی را امضا نخواهد کرد مگر اینکه این بندها رعایت شوند. مقاومت در درجه اول نگران جلوگیری از ایجاد منطقه حائل و ادامه اشغال خاک لبنان است.
مذاکرات ایران و آمریکا با اولین بند تفاهمنامه مربوط به لبنان آغاز خواهد شد. آنچه افسار دشمن اسرائیل در ضاحیه و خودِ بیروت را کشید، موشکهای ایران بود، نه چیزی دیگر. ایران خود را در جایگاه دولت لبنان قرار نمیدهد، بلکه با نهادهای رسمی آن ارتباط برقرار میکند تا اطمینان حاصل کند که دولت لبنان میتواند به خواستههای ملی خود دست یابد.
مذاکرات دولت لبنان امتیاز رایگان به اسرائیل بود و ثمری نداشته
عضو فراکسیون حزب الله گفت: این سطح از ارتباط تنگاتنگ ساحات و جبهههای مختلف است که به لبنان قدرت بخشیده، در حالی که مسیر دیگر دولت لبنان، مسیری که در واشنگتن دنبال میشود، هیچ نتیجهای نداشته است.
مذاکرات مستقیم بیشتر به یک مسیر امتیازدهی، به معنای امتیازات رایگان، شبیه است. طرفهای اسرائیلی و آمریکایی ممکن است برای جلوگیری از آنچه در تفاهمنامه ذکر شده است، برای اخذ تعهدات خاصی از طرف لبنانی عجله کنند. مقامات لبنانی نباید این فرصت را از دست بدهند و نباید این لحظه تاریخی را از دست بدهند. هرگونه امتیازی که مقامات لبنانی ارائه دهند، در عمل قابل اجرا نخواهد بود، زیرا آنها چیزی را که ندارند، واگذار میکنند. از طریق مسیر ایران و با همکاری دولت لبنان، میتوانیم حقوق کامل خود را به دست آوریم. مقامات لبنانی باید بسیار مراقب باشند، زیرا هرگونه مسیر اشتباهی باعث میشود لبنان فرصتی را از دست بدهد و از سوی دیگر، اختلافات داخلی را افزایش دهد.
ما از دولت و رئیس جمهور میخواهیم که از مسیر ایران و آمریکا که مسیری بینالمللی است، حمایت کنند. چتر اسلام آباد یک چتر منطقهای و بینالمللی است که لبنان میتواند بخشی از آن باشد. انحصار اسرائیل و آمریکا بر قدرت لبنان منجر به امتیازات بلاعوض و اختلافات داخلی خواهد شد. برخی از جناحها در لبنان ناامید شدهاند، زیرا شرطهای خود را باختند. یک معادله منطقهای وجود دارد که بزرگتر از معادله داخلی شده است؛ ما خواستار تعامل با آن هستیم، نه مقابله با آن. کسانی هستند که روی جنگ آمریکا و اسرائیل شرطبندی کردند و ما به آنها گفتیم که آمریکا آنها را در نیمه راه رها خواهد کرد.
به گفته این عضو حزب الله «چندین کشور به دنبال ایفای نقش یا میانجیگری در مورد روند تجاوز و چگونگی دستیابی به آتشبس هستند. ما در حال بررسی ورود به مذاکرات غیرمستقیم با دشمن اسرائیلی نیستیم و کشورهای خلیج فارس، عربی و اروپایی با پیشنهادهایی به ما مراجعه میکنند.
گزینه مذاکره مستقیم با دشمن ما را به نتیجهای نخواهد رساند... مقامات لبنانی میتوانند رویکرد (مذاکره) غیرمستقیم را اتخاذ کنند و در این صورت، همکاری و حمایت کامل ما را خواهند داشت، مشروط بر اینکه حاکمیت کشور حفظ شود. ما نمیتوانیم امتیازی بدهیم که حاکمیت، امنیت یا قلمرو ما را به خطر بیندازد، حتی در مذاکرات غیرمستقیم. در این مذاکرات غیرمستقیم، ما یک شخصیت محوری با تجربه تاریخی داریم: نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان... اختلاف با رئیس جمهور هم ناشی از موضعگیری وی علیه مقاومت و حرکت به سمت مذاکرات مستقیم [با اسرائیل]بود. از آنجا که ما میخواهیم دوران جدید موفق باشد، چندین بار دست خود را به سوی او دراز کردیم و در داخل کشور با او همکاری کردیم و پیشنهادهای زیادی ارائه دادیم. به عنوان مقاومت، ما همکاری کردیم تا ارتش بتواند وارد هر منطقهای که میخواهد شود. منطقه مرزی اکنون تقریباً عاری از سلاح است؛ در غیر این صورت، دشمن اسرائیلی نمیتوانست وارد برخی روستاها شود. ما روشهای مقاومت و انتقال رزمندگان و سلاح خود را داریم. در نهایت، مقاومت مخفیانه است.
وی درباره دیدار با نخست وزیر لبنان نیز گفت، «شرایط خاصی برای هر دیداری وجود دارد و ما نمیخواهیم دیدار با نخست وزیر صرفاً نمایشی باشد، بلکه دیداری مستقیم و سازنده باشد. ما نه به رئیس جمهور و نه به نخست وزیر ظلم نکردهایم؛ بلکه برعکس، همکاری کردهایم.
حزب الله از مشغولیت اسرائیل استفاده کرد
فضلالله گفت، تصمیم حزبالله، کاملاً لبنانی است و رهبری آن هم لبنانی است و شیخ نعیم قاسم در رأس آن قرار دارد. کسانی که در جنوب میجنگند، فرزندان جنوب هستند و تصمیمات آنها در دست رهبری لبنانی آنهاست. ایران چیزی را به ما دیکته نمیکند.
وقتی با اراده ملی لبنان وارد این رویارویی شدیم، از یک فرصت تاریخی که قبل از دوم مارس وجود نداشت، استفاده کردیم. وقتی ایران وارد این جنگ شد، ما از مشغولیت جدی اسرائیل در تجاوز به ایران بهره بردیم و با دشمن اسرائیلی که در حال برنامهریزی این جنگ بود، مقابله کردیم. کسانی هستند که از دیدن آنچه در منطقه اتفاق میافتد، امتناع میکنند. چرا دشمن اسرائیلی بخشی از جنوب سوریه را اشغال کرد؟ آیا در آنجا مقاومت، سلاح یا حزبالله وجود دارد؟ برخی از پذیرش واقعیتی به نام جاهطلبیهای اسرائیل در کشور ما خودداری میکنند، بنابراین ما با ایران که از ما حمایت کرده و در کنار ما ایستاده است، همکاری میکنیم. برخی شرط بستند که ایران ما را رها خواهد کرد، اما این شرط شکست خورد. ایران در کنار ما ایستاد و وقتی وارد جنگ شدیم، تصمیم خودمان بود. آنچه ترامپ اعلام کرد این است که نتانیاهو در شکست دادن مقاومت شکست خورده و میخواهد ماموریت را به محور دیگری منتقل کند و در منطقه، شاید حتی یک جنگ منطقهای، درگیری ایجاد کند.
ترکیه نقش مثبتی ایفا کرد
فضل الله با بیان اینکه «آنچه ترامپ گفت به این معنی است که طرف اسرائیلی قادر به پیروزی در نبرد لبنان نیست و بنابراین در حال تحریک درگیری بین سوریه و لبنان است» گفت، سناریوی درگیری قابل تحقق نیست؛ این به معنای تلاشی برای مشغول کردن سوریه با لبنان و لبنان با سوریه برای تضعیف هر دو ملت است. ترامپ میخواهد کل منطقه را به درگیری بکشاند، اما مسلمانان سنی و شیعه در لبنان، سوریه و منطقه بسیار بیشتر از این موضوع آگاه هستند و چنین تلاشهایی را خنثی خواهند کرد.
کل منطقه در نتیجه تجاوز آمریکایی-اسرائیلی، از جمله ترکیه، که معتقد بود هرگونه پیروزی اسرائیل یا آمریکا منجر به هژمونی منطقهای خواهد شد، تهدید شد. ما با طرف مقابل در تماس هستیم. ما با سفیر ترکیه ملاقات کردیم و سخنان مثبتی در حمایت از انتخابهایمان در دفاع از خود و سرزمینمان در طول جنگ شنیدیم. ترکیه نقش مثبتی در مهار برخی تلاشها برای دامن زدن به اختلافات فرقهای بین مسلمانان ایفا میکند و در مذاکرات با ایران نقش مثبتی داشته است.