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غیبت مشکوک لوکاکو قبل از بازی با ایران

غیبت بهترین گلزن تاریخ بلژیک در تمرین قبل از بازی با ایران شایعاتی را به وجود آورد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۲۵
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غیبت مشکوک لوکاکو قبل از بازی با ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ غیبت روملو لوکاکو، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک در تمرین گروهی روز گذشته قبل از بازی با ایران، شائبه احتمال غیبت این ستاره در بازی دوم جام جهانی را ایجاد کرد ولی امروز (جمعه) نشریه hln دلیل غیبت لوکاکو را «مدیریت بار کاری و احتیاطی» به‌خاطر شرایط فیزیکی او پس از یک‌فصل آسیب‌دیدگی عنوان کرد.

لوکاکو در فصل گذشته با ناپولی تنها ۷۴ دقیقه بازی کرد و بقیه فصل را به دلیل مصدومیت خانه‌نشین بود.

مهاجم گلزن بلژیکی‌ها در بازی اول جام جهانی مقابل مصر به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین بازی شد.

نشریه بلژیکی می‌نویسد که روملو لوکاکو مشکلی برای بازی مقابل ایران ندارد و این غیبت تنها برای استراحت بیشتر بعد از یک‌فصل کابوس‌وار بوده است.

بر اساس گزارش hln، رودی گارسیا، سرمربی بلژیک نمی‌خواهد از لوکاکو در ترکیب اصلی بازی با ایران استفاده نکند بلکه او را به‌عنوان تعویض طلایی و باتجربه به زمین خواهد فرستاد.

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جام جهانی 2026 فوتبال روملو لوکاکو تیم ملی فوتبال بلژیک بازیکن فوتبال غیبت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
1
3
پاسخ
بیرانوند و رامین لوکا را مثل کوکا سر می کشن
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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