غیبت مشکوک لوکاکو قبل از بازی با ایران

غیبت بهترین گلزن تاریخ بلژیک در تمرین قبل از بازی با ایران شایعاتی را به وجود آورد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ غیبت روملو لوکاکو، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک در تمرین گروهی روز گذشته قبل از بازی با ایران، شائبه احتمال غیبت این ستاره در بازی دوم جام جهانی را ایجاد کرد ولی امروز (جمعه) نشریه hln دلیل غیبت لوکاکو را «مدیریت بار کاری و احتیاطی» به‌خاطر شرایط فیزیکی او پس از یک‌فصل آسیب‌دیدگی عنوان کرد.

لوکاکو در فصل گذشته با ناپولی تنها ۷۴ دقیقه بازی کرد و بقیه فصل را به دلیل مصدومیت خانه‌نشین بود.

مهاجم گلزن بلژیکی‌ها در بازی اول جام جهانی مقابل مصر به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین بازی شد.

نشریه بلژیکی می‌نویسد که روملو لوکاکو مشکلی برای بازی مقابل ایران ندارد و این غیبت تنها برای استراحت بیشتر بعد از یک‌فصل کابوس‌وار بوده است.

بر اساس گزارش hln، رودی گارسیا، سرمربی بلژیک نمی‌خواهد از لوکاکو در ترکیب اصلی بازی با ایران استفاده نکند بلکه او را به‌عنوان تعویض طلایی و باتجربه به زمین خواهد فرستاد.