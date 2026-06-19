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حسن یزدانی و امیرمحمد یزدانی دوبنده جهانی را گرفتند؛ تکمیل فهرست تیم ملی کشتی آزاد برای قزاقستان

در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حسن یزدانی، امیرمحمد یزدانی و امیرحسین فیروزپور با برتری مقابل رقبای خود، دوبنده تیم ملی را در مسابقات جهانی به دست آوردند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۲۰
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8163 بازدید
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۱۱

حسن یزدانی و امیرمحمد یزدانی دوبنده جهانی را گرفتند؛ تکمیل فهرست تیم ملی کشتی آزاد برای قزاقستان

با برگزاری مبارزات انتخابی سه وزن باقی‌مانده تیم ملی کشتی آزاد در جام تختی کرمان، ترکیب اعزامی ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان تقریباً نهایی شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در جریان رقابت‌های بین‌المللی جام تختی در کرمان برگزار شد و تکلیف سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم مشخص شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دو مبارزه متوالی مقابل امیرعلی آذرپیرا به پیروزی رسید. یزدانی در دیدار نخست ۴ بر ۲ و در مبارزه دوم ۵ بر ۳ حریف خود را شکست داد تا بار دیگر دوبنده تیم ملی را برای حضور در مسابقات جهانی قزاقستان از آن خود کند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم نیز امیرمحمد یزدانی با دو پیروزی متوالی برابر یونس امامی، یکی از حساس‌ترین انتخابی‌های چرخه را با موفقیت پشت سر گذاشت. او در مبارزه نخست ۱۰ بر ۶ و در دیدار دوم ۱۱ بر ۷ به برتری رسید تا ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های جهانی شود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم هم امیرحسین فیروزپور پس از شکست ۲ بر ۲ (به دلیل کسب امتیاز درشت‌تر) در مبارزه نخست مقابل محمدمبین عظیمی، در دیدار دوم با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و با جبران نتیجه، دوبنده تیم ملی را تصاحب کرد.

حسن یزدانی و امیرمحمد یزدانی دوبنده جهانی را گرفتند؛ تکمیل فهرست تیم ملی کشتی آزاد برای قزاقستان

با مشخص شدن نتایج این سه انتخابی، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان تقریباً کامل شده است. اگرچه فدراسیون به صورت رسمی اعلام نکرده، اما پیش از این حضور میلاد والی‌زاده در ۵۷ کیلو، احمد جوان در ۶۱ کیلو، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلو، سینا خلیلی در ۷۰ کیلو، محمد نخودی در ۷۹ کیلو، کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ قطعی شده بود و حالا حسن یزدانی، امیرمحمد یزدانی و امیرحسین فیروزپور نیز به این فهرست اضافه شدند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
دایی جون حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
2
پاسخ
اجرای فنون بکر و زیبای کشتی توسط رحمان عمو زاد کجا و هل دادن حریفان توسط حسن یزدانی و زارع کجا؟
بی نشان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
0
پاسخ
این. حسن. یزدانی وقت بلده در کشتی گرفتن طرف را. حول. بده خوبه. تمام این. مدت که. طلا گرفته. با. حول. بوده. آیا. تختی حول. میداد آیا حبیبیهم. حول. داد کشتی. این. آقا. تمام. شده. یزدانی. دمت. گرم. حول. بده. شاید. طلایاب. مس بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
2
0
پاسخ
بنده هوا دار حسن آقا یزدانی هستم و خیلی ایشان را دوست دارم اما واقعیت اینستکه آذرپیرا آماده تر بود و او دوبار زیر گرفت و یزدانی را خاک کرد.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
24
7
پاسخ
چرا فرست درخشش رو از بقیه جوانان کشور می‌گیری
تو که عرضه نداری طلا بگیری بهت نقره میدن
مگه لقب این ورزش پهلوانی نیست
توکه پهلوان نیستی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
امروز تو انتخابی هم دوتا خطا کرد ولی امتیاز رو به خودش دادند، کشتی هم شده سهمیه ای
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
دوبنده تیم ملی مگه مفته؟؟؟
دایی جون حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اول املای فرصت را یاد بگیر تا به قول خودت ( فرست ) ننویسی
دلباخته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
0
3
پاسخ
آی جانم حسن یزدانی ،همشون خوبن
خدا بده برکت به ایران مهد کشتی،میخوایم جهانی و بترکونیم انشاالله
محمد شیرازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
1
1
پاسخ
تیم ملی جویبار

ماشاالله 👏👏
حمید
|
United States of America
|
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
1
پاسخ
اشتباه محضه فدراسیون کشتی است مه اصرار داره یزدانی را در تیم نگهداره. در مسابقات جهانی یزدانی هیچ شانسی در برابر سعدالایف و تاج الدینوف و اشناید و اون یکی آمریکایی نداره . همین اصرار کردن هاست که کشتی گیرها رو فراری میده میرن برای یک کشور دیگه کشتی می گیرن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
2
1
پاسخ
مردان همیشه بازنده
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