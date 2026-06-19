حسن یزدانی و امیرمحمد یزدانی دوبنده جهانی را گرفتند؛ تکمیل فهرست تیم ملی کشتی آزاد برای قزاقستان

در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی حسن یزدانی، امیرمحمد یزدانی و امیرحسین فیروزپور با برتری مقابل رقبای خود، دوبنده تیم ملی را در مسابقات جهانی به دست آوردند.

با برگزاری مبارزات انتخابی سه وزن باقی‌مانده تیم ملی کشتی آزاد در جام تختی کرمان، ترکیب اعزامی ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان تقریباً نهایی شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در جریان رقابت‌های بین‌المللی جام تختی در کرمان برگزار شد و تکلیف سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم مشخص شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دو مبارزه متوالی مقابل امیرعلی آذرپیرا به پیروزی رسید. یزدانی در دیدار نخست ۴ بر ۲ و در مبارزه دوم ۵ بر ۳ حریف خود را شکست داد تا بار دیگر دوبنده تیم ملی را برای حضور در مسابقات جهانی قزاقستان از آن خود کند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم نیز امیرمحمد یزدانی با دو پیروزی متوالی برابر یونس امامی، یکی از حساس‌ترین انتخابی‌های چرخه را با موفقیت پشت سر گذاشت. او در مبارزه نخست ۱۰ بر ۶ و در دیدار دوم ۱۱ بر ۷ به برتری رسید تا ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های جهانی شود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم هم امیرحسین فیروزپور پس از شکست ۲ بر ۲ (به دلیل کسب امتیاز درشت‌تر) در مبارزه نخست مقابل محمدمبین عظیمی، در دیدار دوم با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و با جبران نتیجه، دوبنده تیم ملی را تصاحب کرد.

با مشخص شدن نتایج این سه انتخابی، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان تقریباً کامل شده است. اگرچه فدراسیون به صورت رسمی اعلام نکرده، اما پیش از این حضور میلاد والی‌زاده در ۵۷ کیلو، احمد جوان در ۶۱ کیلو، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلو، سینا خلیلی در ۷۰ کیلو، محمد نخودی در ۷۹ کیلو، کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ قطعی شده بود و حالا حسن یزدانی، امیرمحمد یزدانی و امیرحسین فیروزپور نیز به این فهرست اضافه شدند.