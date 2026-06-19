هیئت پاکستانی برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید به تهران میآید
نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که هیئتی از این کشور در مراسم تشیع پیکر رهبر شهید ایران شرکت میکند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، امروز جمعه در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور گفت: رئیس جمهور ایران از ما دعوت کرده است تا در تاریخ ۳ و ۴ جولای (۱۲ و ۱۳ تیرماه) در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید آیت الله خامنهای شرکت کنیم و هیئت ما نیز طبق وظیفه خود در این مراسم شرکت خواهد کرد.
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