به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، امروز جمعه در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور گفت: رئیس جمهور ایران از ما دعوت کرده است تا در تاریخ ۳ و ۴ جولای (۱۲ و ۱۳ تیرماه) در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید آیت الله خامنه‌ای شرکت کنیم و هیئت ما نیز طبق وظیفه خود در این مراسم شرکت خواهد کرد.