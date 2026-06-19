عبور جریان انرژی از تنگه هرمز سرعت گرفت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ چهار ابرنفتکش حامل حدود ۸ میلیون بشکه نفت از جمله اولین نفتکشهای متعلق به عربستان سعودی، یا از تنگه خارج شدهاند یا در حال عبور از آن هستند. قطر یک محموله گاز طبیعی مایع (الانجی) را از طریق این آبراه ارسال کرد، در حالی که یک کشتی دیگر حمل الانجی که آخرین بار در خارج از خلیج فارس دیده شده بود، صبح پنجشنبه در اسکله قطر ظاهر شد. بر اساس دادههای ردیابی کشتی که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، پنج کشتی مرتبط با ایران نیز وارد این آبراه شدهاند.
بسته شدن تقریبی این آبراه پس از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در اواخر فوریه، باعث افزایش شدید قیمت انرژی در طول جنگ تحمیلی شد.
این سفرها میتواند اولین گام از بازگشایی گستردهتر هرمز باشد که در صورت تداوم، به تولیدکنندگان خلیج فارس اجازه میدهد تا تولید خود را که از اوایل مارس بسته شده بود، از سر بگیرند. افزایش جریان نفت در روز پنجشنبه به این معنی است که اکنون بشکههای بیشتری از بیش از ۱۰۰ نفتکش سرگردان در داخل خلیج فارس، به بازارها سرازیر میشود.
یکی از مالکان بزرگ نفتکشهای غربی به طور خصوصی گفت که انتظار دارند کشتیهایشان در روزهای آینده شروع به حرکت کنند.
در حال حاضر، ترافیک خروجی بر روی کشتیهای پر باری متمرکز است که به دلیل جنگ، ماهها در خلیج فارس در انتظار بودهاند. پس از خروج این کشتیها، سوال اصلی این خواهد بود که آیا بازرگانان شروع به رزرو محمولههای جدید میکنند و آیا مالکان حاضرند کشتیهای خالی را به خلیج فارس بازگردانند یا خیر. به نظر میرسد اکثر سفرهای داخلی روز پنجشنبه با ایران مرتبط بوده است و چندین دلال کشتی و مالک گفتهاند که هنوز نشانه کمی از رزرو محمولههای جدید برای بارگیری وجود دارد.
با این حال، ظهور سه ابرنفتکش سعودی که از زمان آغاز جنگ در خلیج فارس گیر افتاده بودند، نشان دهنده تغییر احتمالی در ترافیک است. این کشتیها متعلق به شرکت «بحری» عربستان سعودی هستند و مشاهده آنها از این نظر اهمیت دارد که «بحری»، یکی از شرکتهای کشتیرانی است که در طول جنگ رویکردی محافظهکارانه اتخاذ کرد. عربستان سعودی معمولا بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان است و با تغییر مسیر صادرات نفت از طریق دریای سرخ، روند صادراتش را حفظ کرد.
چهارمین ابرنفتکش از امارات متحده عربی، یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر و یک کشتی حامل سوخت چینی نیز در حال عبور از تنگه دیده شدند، در حالی که یک کشتی حمل الانجی پس از آخرین سیگنالدهی در خارج از تنگه در نزدیکی قطر ظاهر شد.
چندین کشتی ایرانی، از جمله دو ابرنفتکش با سیگنالهای روشن ماهوارهای خود در حال ورود به هرمز بودند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، کشتیهایی که روز پنجشنبه با سیگنالهای روشن عبور کردند، کریدور شمالی در امتداد آبهای ایران را دنبال میکردند.