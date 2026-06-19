به گزارش تابناک؛ محمد اسماعیل توکلی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد یک دستگاه آمبولانس دیگر از زیر آوار خارج شده و شمار آمبولانس‌های تخریب‌شده به ۲۵ دستگاه رسیده است.

به گفته وی، طی یک سال گذشته ۷۵ دستگاه و تجهیزات اورژانس در استان تهران آسیب دیده‌اند، با این حال خدمات اورژانس ۱۱۵ همچنان با تمام توان به شهروندان ارائه می‌شود