سوئیس: مذاکرات امروز ایران-آمریکا لغو شد

وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد: مذاکراتی که قرار بود امروز بین آمریکا و ایران در بورگن‌اشتوک برگزار شود، انجام نمی‌شود.

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایران و آمریکا طبق برنامه امروز جمعه در تفرجگاه بورگن‌اشتوک در مرکز سوئیس برگزار نخواهد شد.

خبرگزاری رویترز در این خصوص گزارش داد: طبق بیانیه وزارت امور خارجه سوئیس، مذاکراتی که قرار بود امروز جمعه بین ایالات متحده و ایران در تفرجگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک در سوئیس برگزار شود، برگزار نمی‌شود.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که سخنگوی کاخ سفید شب گذشته اعلام کرد، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده خود برای دیدار با مذاکره کنندگان ایرانی در سوئیس در روز جمعه به منظور آغاز مذاکرات در مورد اجرای تفاهم حاصل شده بین تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ را لغو کرده است.