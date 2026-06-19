به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت جوی نقاط مختلف کشور طی روز‌های پیش‌رو، اظهار کرد: امروز (۲۹ خردادماه) در برخی مناطق واقع در شمال استان‌های آذربایجان‌های غربی و شرقی، ارتفاعات استان‌های اردبیل، مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه شنبه و یکشنبه (۳۰ و ۳۱ خردادماه) در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود، افزود: همچنین دوشنبه و سه‌شنبه (۱ و ۲ تیرماه) در برخی مناطق گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: امروز در برخی مناطق شرق، شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق، جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب و دوشنبه و سه‌شنبه در برخی مناطق شمال، شرق، شرق، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعت‌ها، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی پنج روز آینده، شرق دریای عمان و یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج است.

ضیائیان در ادامه، درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۳۰ خردادماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۷ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا (۳۱ خردادماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۳۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.