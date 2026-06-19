بارش پراکنده باران در استانهای شمالی طی فردا
به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت جوی نقاط مختلف کشور طی روزهای پیشرو، اظهار کرد: امروز (۲۹ خردادماه) در برخی مناطق واقع در شمال استانهای آذربایجانهای غربی و شرقی، ارتفاعات استانهای اردبیل، مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه شنبه و یکشنبه (۳۰ و ۳۱ خردادماه) در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود، افزود: همچنین دوشنبه و سهشنبه (۱ و ۲ تیرماه) در برخی مناطق گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر و بارش پراکنده پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: امروز در برخی مناطق شرق، شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق، جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب و دوشنبه و سهشنبه در برخی مناطق شمال، شرق، شرق، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز در بعضی از ساعتها، وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین طی پنج روز آینده، شرق دریای عمان و یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج است.
ضیائیان در ادامه، درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۳۰ خردادماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۷ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا (۳۱ خردادماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۳۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.