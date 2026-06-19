صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد تند و دور از انتظار ونس از دولت نتانیاهو

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی کم‌سابقه از دولت بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد و با تأکید بر اینکه دونالد ترامپ تنها رهبر جهان است که همچنان از اسرائیل حمایت می‌کند، از وزرای کابینه نتانیاهو خواست حملات لفظی به «تنها متحد قدرتمند» خود را متوقف کنند.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۸۱
| |
5931 بازدید
انتقاد تند و دور از انتظار ونس از دولت نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ «دنی دانون» سفیر اسرائیل در سازمان ملل در عقب نشینی از لفاظی‌های مقامات اسرائیل در پی هشدار‌های معاون ترامپ مدعی شد که تل آویو به دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، برای مذاکره درباره توافق صلح با ایران اعتماد دارد.

 

دانون با عقب نشینی از تندروی‌های مقامات صهیونیستی در گفت‌و‌گو با شبکه خبری سی ان ان آمریکا مدعی شد: «ما پیوند بسیار محکمی با ایالات متحده و با رئیس‌جمهور ترامپ و دولت او داریم. ما با هم جنگیدیم. ما با هم در جنگ علیه تهران پیروز شدیم و از رهبری او سپاسگزاریم.»

سفیر اسرائیل در حالیکه از توافق با تهران همچون دیگر مقامات این رژیم خشمگین است، مدعی شد: یادداشت تفاهم «فقط آغاز مذاکرات» است و اسرائیل به ترامپ اعتماد دارد که «کار درست را انجام دهد و یک توافق خوب به دست آورد.»

 

دانون ادعا کرد: «ما به نتیجه نهایی مذاکرات نگاه خواهیم کرد و به رئیس‌جمهور ترامپ اعتماد داریم. او می‌داند چگونه مذاکره کند و تعهد او مبنی بر اینکه ایران نباید توانمندی هسته‌ای داشته باشد بسیار مهم است.»

 

بر اساس توافق میان ایران و آمریکا، همه حملات نظامی، از جمله در لبنان، باید متوقف شود، اما اسرائیل از پذیرش این بخش همچنان سر باز می‌زند.

 

شبکه خبری سی ان ان می‌گوید: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به ترامپ گفته است اسرائیل خود را ملزم به این توافق نمی‌داند و همچنان به حملات در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

 

ترامپ روز چهارشنبه گفت آمریکا نسخه‌ای از این توافق را برای اسرائیل ارسال کرده و بار دیگر از حملات اسرائیل علیه حزب‌الله در لبنان انتقاد کرد.

 

سی ان ان تصریح کرد: به گفته یک منبع اسرائیلی، اکنون که انتظار می‌رود مذاکرات فنی از این آخر هفته آغاز شود، نتانیاهو در تلاش است بر توافق نهایی با ایران تاثیر بگذارد و از چهره‌های رسانه‌ای راست‌گرا و سناتور‌های نزدیک برای اعمال فشار بر ترامپ استفاده می‌کند.

 

«جی دی ونس» معاون رئیس جمهوری آمریکا در پی عصبانیت اسرائیل از توافق با ایران و در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: ترامپ در حال حاضر تنها رئیس‌کشوری در سراسر جهان است که نسبت به ملت اسرائیل ابراز همدلی می‌کند.

 

وی خطاب به مقامات اسرائیلی هشدار داد: «اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم.»

 

ونس ضمن تاختن به مخالفان توافق میان ایران و آمریکا در اسرائیل: «آنچه برای من آزاردهنده است اینکه شما شاهد بوده‌اید برخی افراد در کابینه بی‌بی (بنیامین نتانیاهو) علیه این توافق موضع گرفته‌اند و در برخی موارد، به‌طور بسیار شخصی به رئیس‌جمهور حمله کرده‌اند.»

 

معاون ترامپ خطاب به اسرائیلی‌ها گفت: «دو سوم تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما محافظت کرده‌اند، توسط آمریکا ساخته شده و با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تامین شده است. مشکل اسرائیل، دونالد جی. ترامپ نیست، و هر کسی در اسرائیل که فکر می‌کند بزرگ‌ترین مشکلش رئیس‌جمهور ایالات متحده است، باید از خواب بیدار شود و واقعیت شرایطی را که کشور (اسرائیل) در آن قرار دارد درک کند.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
جی دی ونس آمریکا معاون رئیس جمهور آمریکا توافق ایران و آمریکا مذاکرات رژیم صهیونیستی ایران دنی دانون سفیر رژیم صهیونیستی انتقاد تند
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ونس: منافع آمریکا و اسرائیل همیشه همسو نیست
هشدار ایران نسبت به تبعات تداوم جنگ‌افروزی رژیم اسرائیل
چرا تنگه هرمز باید بسته شود؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۵ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۰۱ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۹۰ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n1N
tabnak.ir/005n1N