انتقاد تند و دور از انتظار ونس از دولت نتانیاهو

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی کم‌سابقه از دولت بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد و با تأکید بر اینکه دونالد ترامپ تنها رهبر جهان است که همچنان از اسرائیل حمایت می‌کند، از وزرای کابینه نتانیاهو خواست حملات لفظی به «تنها متحد قدرتمند» خود را متوقف کنند.

به گزارش تابناک؛ «دنی دانون» سفیر اسرائیل در سازمان ملل در عقب نشینی از لفاظی‌های مقامات اسرائیل در پی هشدار‌های معاون ترامپ مدعی شد که تل آویو به دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، برای مذاکره درباره توافق صلح با ایران اعتماد دارد.

دانون با عقب نشینی از تندروی‌های مقامات صهیونیستی در گفت‌و‌گو با شبکه خبری سی ان ان آمریکا مدعی شد: «ما پیوند بسیار محکمی با ایالات متحده و با رئیس‌جمهور ترامپ و دولت او داریم. ما با هم جنگیدیم. ما با هم در جنگ علیه تهران پیروز شدیم و از رهبری او سپاسگزاریم.»

سفیر اسرائیل در حالیکه از توافق با تهران همچون دیگر مقامات این رژیم خشمگین است، مدعی شد: یادداشت تفاهم «فقط آغاز مذاکرات» است و اسرائیل به ترامپ اعتماد دارد که «کار درست را انجام دهد و یک توافق خوب به دست آورد.»

دانون ادعا کرد: «ما به نتیجه نهایی مذاکرات نگاه خواهیم کرد و به رئیس‌جمهور ترامپ اعتماد داریم. او می‌داند چگونه مذاکره کند و تعهد او مبنی بر اینکه ایران نباید توانمندی هسته‌ای داشته باشد بسیار مهم است.»

بر اساس توافق میان ایران و آمریکا، همه حملات نظامی، از جمله در لبنان، باید متوقف شود، اما اسرائیل از پذیرش این بخش همچنان سر باز می‌زند.

شبکه خبری سی ان ان می‌گوید: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به ترامپ گفته است اسرائیل خود را ملزم به این توافق نمی‌داند و همچنان به حملات در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

ترامپ روز چهارشنبه گفت آمریکا نسخه‌ای از این توافق را برای اسرائیل ارسال کرده و بار دیگر از حملات اسرائیل علیه حزب‌الله در لبنان انتقاد کرد.

سی ان ان تصریح کرد: به گفته یک منبع اسرائیلی، اکنون که انتظار می‌رود مذاکرات فنی از این آخر هفته آغاز شود، نتانیاهو در تلاش است بر توافق نهایی با ایران تاثیر بگذارد و از چهره‌های رسانه‌ای راست‌گرا و سناتور‌های نزدیک برای اعمال فشار بر ترامپ استفاده می‌کند.

«جی دی ونس» معاون رئیس جمهوری آمریکا در پی عصبانیت اسرائیل از توافق با ایران و در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: ترامپ در حال حاضر تنها رئیس‌کشوری در سراسر جهان است که نسبت به ملت اسرائیل ابراز همدلی می‌کند.

وی خطاب به مقامات اسرائیلی هشدار داد: «اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده است حمله نمی‌کردم.»

ونس ضمن تاختن به مخالفان توافق میان ایران و آمریکا در اسرائیل: «آنچه برای من آزاردهنده است اینکه شما شاهد بوده‌اید برخی افراد در کابینه بی‌بی (بنیامین نتانیاهو) علیه این توافق موضع گرفته‌اند و در برخی موارد، به‌طور بسیار شخصی به رئیس‌جمهور حمله کرده‌اند.»

معاون ترامپ خطاب به اسرائیلی‌ها گفت: «دو سوم تسلیحات دفاعی که از سرزمین شما محافظت کرده‌اند، توسط آمریکا ساخته شده و با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تامین شده است. مشکل اسرائیل، دونالد جی. ترامپ نیست، و هر کسی در اسرائیل که فکر می‌کند بزرگ‌ترین مشکلش رئیس‌جمهور ایالات متحده است، باید از خواب بیدار شود و واقعیت شرایطی را که کشور (اسرائیل) در آن قرار دارد درک کند.»