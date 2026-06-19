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اقدام عربستان قبل از بازی با اسپانیا خبرساز شد

تیم ملی عربستان برای آماده شدن مقابل اسپانیا در تمرین خود از یک روش غیرمعمول استفاده کرد: تمرین گلر‌ها با آب و صابون.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۸۰
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اقدام عربستان قبل از بازی با اسپانیا خبرساز شد

به گزارش تابناک؛ روزنامه عربستانی الریاض در خبری از اردوی تیم ملی کشورش می‌گوید هرچه به دیدار حساس عربستان و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک‌تر می‌شویم، کادر فنی تیم ملی عربستان هم به دنبال راه‌های تازه‌ای برای آماده‌سازی بازیکنانش می‌رود. یکی از این روش‌ها در تمرین روز پنجشنبه سعودی‌ها در شهر آستین آمریکا توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد.

 

بر اساس گزارش روزنامه الریاض، در بخشی از تمرین که به دروازه‌بان‌ها اختصاص داشت، مربی گلر‌های عربستان یک زیرانداز سفید را مقابل محوطه شش قدم پهن و آن را با ترکیبی از آب و صابون خیس کرد.

هدف از این تمرین، شبیه‌سازی توپ‌های غیرقابل پیش‌بینی و افزایش سرعت واکنش دروازه‌بانان بود. توپ‌ها به سمت سطح خیس هدایت می‌شدند و پس از برخورد، ناگهان تغییر مسیر می‌دادند یا روی زمین سر می‌خوردند تا گلر‌ها در شرایطی دشوارتر مجبور به واکنش شوند.

این صحنه یکی از جالب‌ترین تصاویر تمرین سعودی‌ها بود؛ تمرینی که با هدف آماده‌سازی برای مصاف روز یکشنبه مقابل اسپانیا در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی برگزار شد.

 

پیش از آغاز تمرین در ورزشگاه Q۲، جیورجوس دونیس، سرمربی یونانی عربستان، جلسه‌ای کوتاه با بازیکنان برگزار کرد. این جلسه کمتر از پنج دقیقه طول کشید و تنها اعضای کادر فنی در آن حضور داشتند.

پس از آن، بازیکنان وارد بخش‌های مختلف تمرینی شدند؛ از گرم کردن و تمرین حفظ توپ گرفته تا مرور برنامه‌های تاکتیکی ویژه دیدار با اسپانیا. تمرین در نهایت با یک بازی پرفشار درون‌تیمی به پایان رسید.

 

قرار است عربستان روز جمعه آخرین جلسه تمرینی خود را پشت در‌های بسته برگزار کند و سپس راهی آتلانتا شود تا مقابل قهرمان اروپا بایستد. 

 

شاگردان دونیس جام جهانی را با تساوی ۱-۱ مقابل اروگوئه آغاز کردند و حالا امیدوارند با استفاده از چنین جزئیات و ابتکارهایی، یکی از سخت‌ترین بازی‌های مرحله گروهی را با موفقیت پشت سر بگذارند.

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